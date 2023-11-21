أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا اليوم الثلاثاء 21-11-2023

تصدرت أسعار الأعلاف محركات البحث جوجل بعد الارتفاع الملحوظ في الأسعارخلال الفترة السابقة، حيث أن أسعار الأعلاف مرتبط بالأسعار العالمية، فقد شهدت بعد مدخلات الإنتاج من الأعلاف تراجع حيث تراجعت أسعار الذرة الصفراء الأوكراني والبلغاري 200 جنيها في الطن.

ونستعرض في السطور التالية قائمة بأسعار الأعلاف في بورصة السلع اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء

استقر سعر الذرة الصفراء البرازيلي اليوم في بورصة السلع والتي بلغت 13800 جنيهًا صب أرضه.

استقر سعر الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم في بورصة السلع والتي بلغت 13800 جنيهًا صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء( أوكراني، صربي، أمريكي، روماني، بلغاري) والتي بلغت 13000 جنيها للطن صب أرضه، وقد تراجعت 200 جنيهًا في الطن.

أسعار طن الصويا اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار فول صويا 44 % اليوم في بورصة السلع 33500 جنيهًا للطن صب ارضة.

استقرت أسعار فول صويا 44 % (محلي)اليوم في بورصة السلع 34500 جنيهًا للطن صب ارضة.

استقرت أسعار فول صويا 44 % (مستورد )اليوم في بورصة السلع 34500 جنيهًا للطن صب ارضة.

أسعار طن الردة اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر

بلغت أسعار طن الردة ( نخالة ) اليوم الثلاثاء في بورصة السلع 10600 جنيها للطن معبأ أرضه.

بينما بلغت أسعار زيت صويا منزوع اليوم الثلاثاء في بورصة السلع 45000 جنيها للطن صب وصال.

بذرة فول الصويا اليوم الثلاثاء في بورصة السلع 29000 جنيها للطن صب ارضه.

سجل سعر زيت صويا مكرراليوم الثلاثاء في بورصة السلع 46500 جنيها للطن صب ارضه.

بلغ سعر كسب عباد 36% اليوم الثلاثاء في بورصة السلع 20000

دي دي جي إس 27% اليوم الثلاثاء في بورصة السلع 22000 جنيها للطن معبأ أرضه

جيلوتين مستورد 60% اليوم الثلاثاء في بورصة السلع 47500 جنيها للطن معبأ أرضه

طن قشر فول الصويا 9000 جنيها للطن معبأ أرضه صب ارضه