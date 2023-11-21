الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا وأعلاف الدواجن اليوم في الأسواق

الذرة
الذرة

شهدت اسعار الاعلاف من الذرة والصويا اليوم الثلاثاء استقرارا بالاسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 13300 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 13800 جنيه، وسجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 13800 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة “تركى”: 12900 جنيه، فيما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2400 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه.

أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا اليوم

وبلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 14600جنيه وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 31000 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 33000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا مستورد:32000 جنيه.

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وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، وسجل سعر طن صويا فول فات ”  محلى ”: 36800جنيه ” ارضه ”وسجل سعر طن صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، وسجل سعر طن صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”، وسجل سعر كسب عباد +36%:19500 جنيهفيما سجل جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه.

سعر طن رده بران محلى: 10500جنيه، كما سجل سعر جيلوتين ” محلى”: 42000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة:8950 جنيه  الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح   300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وسجل طن اعلاف بادى 22000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 21700 جنيه للطن.فى حين سجل طن العلف ناهى 21600 جنيه للطن  كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 21400 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 20000 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 19700 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 19800 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 18500 جنيه.

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