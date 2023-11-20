ضبط  5 أطنان من الأعلاف الفاسدة بكفر الزيات

نجحت مديرية التموين بالغربية في ضبط 5 أطنان من الـأعلاف الحيوانية مجهولة البيانات ومشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، داخل مصنع أعلاف بمركز كفر الزيات قبل طرحها للبيع.

وتلقى محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة من إدارة تموين مركز كفر الزيات، من ضبط 5 طن أعلاف حيوانية مجهولة البيانات ومشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، داخل مصنع أعلاف حيوانية بإحدي قري مركز كفر الزيات بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

في السياق، ضبطت مديرية التموين بالغربية، 408 عبوات مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، داخل محل مبيدات بمركز زفتى، قبل بيعها للمزارعين واستخدامها بالأراضى الزراعية، والتى تشكل خطرًا على الثروة الزراعية للبلاد والتى تؤثر سلبا على الإنسان.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة من مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية، من ضبط محل مبيدات بمركز زفتى بداخله 408 عبوات مبيدات زراعية منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدون على كل عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.