الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عقب تصدره التريند.. مواعيد عرض مسلسل العودة عبر شاشة DMC

مسلسل العودة
مسلسل العودة

زاد البحث عن مواعيد عرض مسلسل العودة عبر شاشة DMC للفنان شريف سلامة والذي لقى ردود فعل واسعة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ عرض أولى حلقات المسلسل حيث يتوقع الجميع أن يكون امتداد للمسلسلات الصعيدية التي تحاكي طبيعة الحياة اليومية في محافظات الصعيد دون افتعال.

مواعيد عرض مسلسل العودة عبر شاشة DMC

عرضت مجموعة قنوات DMC الحلقات الأولى من مسلسل العودة يوم الأحد الماضي خلال موسم الأوف سيزون حيث تعرض في تمام الساعة الثامنة مساء للمرة الأولى وتعاد الساعة الثانية صباحا للمرة الأولى والساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العودة عبر شاشة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء وتعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرا وللمرة الثانية الساعة الرابعة عصر اليوم التالي بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية والتي تلقى رواجا كبيرا بين الشباب حاليا.

 

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تردد قناة DMC لمتابعة حلقات مسلسل العودة

يمكن للملايين من عشاق الأعمال الدرامية المصرية ضبط إشارة بث مجموعة قنوات DMC الفضائية للاستمتاع بمشاهدة حلقات مسلسل العودة للفنان شريف سلامة والذي يعرض حاليا في مواعيد تتناسب مع طبيعة الحياة اليومية للملايين من المواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية ويمكن ضبط إشارة بث عب الإحداثيات التالية:-

تردد قناة DMC

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12092.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 5/6.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الجودة: HD.


تردد قناة DMC دراما

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12124.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 5/6.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الجودة: HD.

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أحداث مسلسل العودة للفنان شريف سلامة

تدور أحداث مسلسل العودة للفنان شريف سلامة في إطار ال 30 حلقة حول شاب صعيدي من محافظة الأقصر يدعى آدم الذي هرب من زواج بنت عمه يوم زفافهم مما يضطر شقيقه يحيي من الزواج منها منعا لكلام الناس ويعود آدم للبحث عن يحيي الذي اختفى في ظروف غامضة ويحتمل أن يكون قد قتل.

 

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