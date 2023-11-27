الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. فراس سعيد يشارك فى مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج

فراس سعيد
فراس سعيد

تعاقد الفنان فراس سعيد رسميًا خلال الأيام الماضية، على المشاركة في بطولة مسلسل “صدفة” الذي تخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وأعرب “فراس” عن تحمسه لتصوير مسلسل “صدفة”، مشيرًا إلى أنه دور جديد ومختلف تمامًا عن أدواره السابقة، متمنيًا أن ينال إعجاب جمهوره.

مسلسل “صدفة” يشارك في بطولته ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، شيرين رضا، وجار التعاقد مع باقي أبطال العمل، كما أن العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

والتقى الثلاثي من قبل فى مسلسل "يوتيرن" وحقق نجاحًا كبيرًا، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبدالحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

والعمل الثانى الذى جمع بين المخرج سامح عبدالعزيز والسيناريست أيمن سلامة هو  مسلسل "جميلة" الذى عرض في رمضان 2023،  تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى عبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين.

فراس سعيد موسم رمضان موسم رمضان 2024 صدفة ريهام حجاج

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