الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "ورق التوت" على CBC

مسلسل ورق التوت
مسلسل ورق التوت

تعرض شبكة قنوات cbc، غدًا الأربعاء، الحلقة الأخيرة من مسلسل "ورق التوت " لشريف سلامة وأسماء جلال. 

واستطاع المسلسل أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه على الشاشة واحتل مركزًا متقدمًا في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT. 

ويتشوق الجمهور لمعرفة نهاية القصة التي دارت خلال 45 حلقة كاملة. 

وخلال هذا التقرير نقدم للجمهور مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ورق التوت على cbc. 

موعد عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل ورق التوت 

تعرض قناة cbc الحلقة الأخيرة من مسلسل ورق التوت مساء غدٍ الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، كما تتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا. 

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة على cbc drama

كما تذاع الحلقة الأخيرة على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، وتتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it. 

قصة مسلسل ورق التوت 

ينتمي مسلسل ورق التوت لنوعية مسلسلات ذات الـ45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويحمل العديد من القضايا الشائكة مثل الختان، والعنف المنزلي، وتحديد النسل، والجهل، والاضطراب النفسي، والتنمر، والتحرش الجنسي، ومشاكل الطبقة الاجتماعية.

تدور قصة مسلسل ورق التوت في الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، وهو من الأعمال التي تدور في مكان واحد مثل مسلسلات السيت كوم، وتدور أحداثه في إطار دراما متشابكة بين الأبطال في زمن تسعة أشھر يجمعهم العمل والدراسة، ليواجه كل من الأبطال مصيرًا مختلفًا، بعد أن اجتمعوا في ورشة للتدريب على التمثيل، تحت قيادة «مروان»، والذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة، وهو مخرج ومدير أكاديمية للفنون. 

أبطال مسلسل ورق التوت

مسلسل "ورق التوت" بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب وأبرزهم شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبدالناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران،  تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الأسدى، تقى حسام، تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على. 

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