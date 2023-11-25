السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رضوى جودة عن ورق التوت: يناقش قضايا مهمة فى المجتمع

رضوى جودة
رضوى جودة

أعربت الفنانة رضوى جودة، عن سعادتها بنجاح دورها "نورا"، ضمن أحداث مسلسل "ورق التوت"، مؤكدًة أنها لم تتردد لحظة عند اختيار المخرج حسام علي والكاستينج دايركتور أحمد تمام لها، بالإضافة إلى أن اختلاف الشخصية وقوة الرسالة بها هو ما حمسها أيضًا لقبول الدور.

وتابعت جودة في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، قائلًة: "التجربة أسعدتني جدًا لأن الدور واقعي جدًا، وأعتقد أن هناك الكثير من الفتيات مروا بهذه التجربة، وعاشوا في الأجواء والحياة التي أعيشها ضمن أحداث مسلسل "ورق التوت".

وأضافت: "التجربة  مختلفة وسعيدة بها جدًا، وغيّرت فيّا وفي نظرتي للحياة، خاصًة أن الشخصية جديدة ومختلفة عن شخصيتي الحقيقية، ويناقش الكثير من القضايا المختلفة والمهمة التي تدور أحداثها في الشارع المصري".

أبطال مسلسل ورق التوت

جدير بالذكر، أن مسلسل "ورق التوت" هو من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، محمد كيلاني، خالد أنور، آية سليم، سلوى عثمان، رضوي جودة، جمال عبدالناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، يوسف الأسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

أحداث مسلسل ورق التوت

يُجدر الإشارة إلى أنه تدور معظم أحداث المسلسل في مكان واحد، وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار درامي متشابك في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من أبطال العمل ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفية الاجتماعیة لكل منهم، ويظهر الفنان شريف سلامة بشخصية "مروان غالب"، الذى يعود لمصر بعدما عاش خارج البلاد لفترة من الوقت، إلا أنه يكون رافضا للأوضاع التي يراها غريبة ومختلفة عما كانت عليه، ويقرر اللجوء إلى فتح الأكاديمية للتعامل مع الطلاب، ويبدأ العمل فيها كمخرج ورئيس لها.

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