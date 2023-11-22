الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحداث الحلقة 28 من مسلسل ورق التوت.. سماء إبراهيم تخطط لمفاجئة

ورق التوت
ورق التوت

تبدأ أحداث الحلقة الـ 28 من أحداث مسلسل ورق التوت، بمحاولة مروان الذي يلعب دوره الفنان شريف سلامة بإعادة دليلة التي تجسدها الفنانة أسماء جلال إلى الأكاديمية من جديد، بذهابه إلى سماء إبراهيم التي تلعب شخصية "الجدة فاطمة"، وأثناء ذلك يدور حوار بينهما في إطار من الانفعال الشديد، ويخبر مروان فاطمة أن كل ما تفعله يمثل خرافات وأن دليلة بالنسبة إليها تستخدمها في الأعمال فقط.

مسلسل ورق التوت

وتتصاعد الأحداث في  مسلسل ورق التوت الحلقة 28، لتكتشف دليلة نية جدتها في القتل بحجة إخراج ما عليها من عفاريت، ثم في نهاية حديثهما تتوعد جدة دليلة لمروان وتخبره أنها سوف لا تجعله يخلد إلى نومه، من خلال الأعمال التي ستجريها ضده، وتعود ياسمين - الفنانة آية سليم -إلى منزلها، ويفاجئها والدها بأن وصله إيميل، عبر هاتفه من الجامعة خاصتها، يؤكد عدم ذهابها إليها منذ مايقرب الـ6 شهور، ليقرر عدم إخراجها من المنزل مرة أخرى، لتخبره ياسمين بأنها تحقق حلمها بذهابها إلى أكاديمية التمثيل.

يتحدث منير - الفنان مصطفى منصور -  إلى نبيل - الفنان يوسف الأسدي - ويحاول مواساته، وذلك لحزنه الشديد على الحاج مجاهد، الذي توفي، وفي أثناء حديثهما ستمر سوكو - معتز هشام- في الكُحة الشديدة، ويخبر نبيل منير أن سوكو منذ فترة وهو مريض بشدة وينزف كثيرًا ولا يوافق على الذهاب إلى الطبيب.

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وتتحدث سامية - الفنانة ثراء جبيل - إلى سليم - الفنان محمد ناصر - وتخبره أن ياسمين مازال هاتفها مُغلق ولا تعلم السبب إلى ذلك، بالإضافة إلى أنها لم تأت إلى الأكاديمية، فيخبر سليم سامية أنه سوف يتصرف في هذا الأمر، وتقرأ دليلة - أسماء جلال-  بعض الأشياء في خفاء على كوب من المياه، وتحاول أن تتحدث إلى مروان - شريف سلامة - كي تهدئه نتيجة انفعاله وتغيره في هذا اليوم، ويرفض مروان أن يتحدث إليها في حالة من الشدة والانفعال ويطلب منها الخروج على الفور.

أحداث الحلقة الـ 28 من مسلسل ورق التوت

وتعود إقبال - الفنانة سلوى عثمان - إلى المنزل ومعها بعض الأشياء، وتتحدث إلى ابنة شقيقتها هند التي عملت على تربيتها منذ الصغر، بالإضافة إلى زواجها من ابن إقبال، وتتعجب إقبال منها لعدم مساعدتها لها في حمل الأشياء، فتخبرها هند أنها ليست الخادمة، كما يأتي شقيق سامية - ثراء جبيل - حامد ويتحدث إلى والدته إقبال عن السمعة التي أصابت شقيقته نتيجة ذهابها إلى أكاديمية التمثيل، ويطلب من والدته أن يقوموا بختان سامية فتنزعج إقبال والدته من ذلك الحديث وترفض.

وانتهت أحداث الحلقة بذهاب سليم - الفنان محمد ناصر- رفقة سامية - ثراء جبيل، وصديقة ياسمين - آية سليم - تلا إلى منزل ياسمين لكي يطمئنوا على صديقتهم ياسمين، وتخبرهم والدتها أنهم لا يستطيعوا رؤية ياسمين وأن الأمر ليس بيدها بل والدها من أصر على عدم خروجها خلال هذه الفترة، وتحاول سامية التحدث مع والد ياسمين على الرغم من طريقتها المختلفة في الكلام، فيسخر والد ياسمين من حديثها، وينفعل سليم نتيجة ذلك على والد ياسمين.

ثراء جبيل ورق التوت سماء إبراهيم الفنانة سماء إبراهيم مسلسل ورق التوت

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