تصدر مسلسل ورق التوت محرك البحث مع تصاعد أحداثه والتي تدور داخل مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، وتشابك الأحداث والشخصيات في فترة زمنية محددة بتسعة أشهر مما يزيد من سرعة تكوين العلاقات والتشابكات.

الحلقة الـ26.. موعد عرض مسلسل ورق التوت وقنوات العرض

قضايا مسلسل ورق التوت عبر قناة CBC

واهتمت شريحة كبيرة من الجمهور بمسلسل ورق التوت بسبب تناوله لقضايا حساسة مثل الختان، والعنف المنزلي، وتحديد النسل، والجهل، والاضطراب النفسي، والتنمر، والتحرش الجنسي، ومشاكل الطبقة الاجتماعية.

ملخص أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل ورق التوت

وتزايد البحث عن من مسلسل ورق التوت بعد أحداث الحلقة الـ 25 لما دار فيها من أحداث مثيرة، إذ جلس جميع الطلاب الذين يدرسون في أكاديمية التمثيل، ويتحدث كل منهم عن أصعب اللحظات التي مر بها في حياتهم أمام بعضهم البعض.

بدأت هذه الحلقة بطالب يدعى نزار، يلعب دوره الفنان طارق عبيد، حيث يروي لزملائه الظروف الصعبة التي واجهها بعد اندلاع الحرب في بلده، وكيف اضطر لمغادرتها برفقة والدته وشقيقته وبعض الأشخاص الآخرين. كانت رحلتهم إلى أوروبا تتطلب السفر أولًا إلى الإسكندرية، ولكن خلال رحلتهم حدث شيء غير متوقع، فقد تعرضت سفينتهم لأمواج عاتية وفقد نزار شقيقته. يبقى نزار يتساءل إلى الآن عما إذا كانت شقيقته ستعود مرة أخرى، وما إذا كان بلده سيعود إلى ما كان عليه قبل الحرب.

موعد عرض مسلسل ورق التوت وقنوات العرض

يعرض مسلسل "ورق التوت" على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا. ويتم عرضه أيضًا على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

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فريق عمل مسلسل ورق التوت

يأتي مسلسل "ورق التوت" بطولة نخبة من النجوم، حيث يشارك فيه شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى،جمال عبد الناصر، نور النبوي، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الأسدي وتقى حسام. المسلسل من تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.