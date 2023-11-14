الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يوسف الأسدي لـ"الدستور": أخوض رحلة البحث عن الشهرة في "ورق التوت"

يوسف الاسدي
يوسف الاسدي

يجسد الفنان يوسف الأسدي، شخصية “نبيل” وهو رجل صعيدي من محافظة المنيا، يعاني بسبب العادات والتقاليد ويسافر إلى القاهرة بحثُا عن فرصة لتحقيق حلم الشهرة، إلى أن يسوقه القدر ليتلحق بالأكاديمية العليا للفنون المسرحية، وذلك ضمن أحداث مسلسل “ورق التوت”.

وأعرب “الأسدي” عن سعادته بنجاح مسلسل "ورق التوت"، وتصدره محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، متابعًا: "المسلسل صورناه من 2021، وعرضه في هذا التوقيت راجع لشركات الإنتاج، وأيًا كان العمل نزل امتي، طالما كويس سيتابعه الجمهور".

وتابع “الأسدي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "المسلسل يتحدث عن الكثير من القضايا الهامة التي تلمس كل بيت مصري، والمسلسل يُسلط الضوء على نقاط لم تكن في الحسبان، وكنت أتمني أن تتجاوب الناس معه بهذا الشكل".

وأضاف: “هذا أصعب دور قدّمته منذ أن بدأت رحلتي في عالم الفن، وهو دور مهم وتأثيره مهم جدًا بالنسبة لي، وقعدت فترة كبيرة جدًا بذاكر الدور، لأن الدور صعب جدًا، وكنت أجد حيرة في فهم الدور نفسه في البداية، ولكن بعد ذلك تعلّقت بالشخصية”.

"طبقية.. تحرش.. ختان".. قضايا مجتمعية تناقشها حلقات مسلسل "ورق التوت"

مواعيد الحلقة الـ 23 من مسلسل ورق التوت عبر واتش ات وcbc

أبطال مسلسل ورق التوت

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "ورق التوت" بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب وأبرزهم شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سلي، يوسف الاسدي، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران،  تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل ورق التوت

تعرض حلقات مسلسل ورق التوت من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع عبر شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، كما تعرض الحلقات الجديدة والقديمة مجمعة عبر منصة watch it.

الفنان يوسف الأسدي يوسف الأسدي مسلسل ورق التوت ورق التوت أبطال مسلسل ورق التوت

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