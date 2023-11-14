الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عريس لـ رضوى جودة.. تفاصيل جديدة في مسلسل ورق التوت

ورق التوت
ورق التوت

تبدأ أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل ورق التوت، تجد دليلة التي تلعب شخصيتها الفنانة أسماء جلال إلى شقيقتها أحلام، وتجدها تُفرغ الأشياء الخاصة بشقيقتهما أنهار، وذلك بعد أن أجبرتها جدتهم وهي الفنانة سما إبراهيم، على العودة إلى منزل زوجها مرة أخرى، وخلال ذلك تخبر أحلام دليلة بأن ما يحدث مع شقيقتهم أنهار حدث معها منذ زمن بعيد، لكنها رفضت رفض تام بعد أن كانت ترغب جدتها في زواجها من رجل عمره يعادل عمر والدهم.

أحداث مسلسل ورق التوت الحلقة 22

وتتصاعد الأحداث بعودة حسن الذي يلعب دوره الفنان خالد أنور إلى منزله ويجد حبيب شقيقته عمر ينتظره بالخارج ويطلب الحديث معه، فيوافق حسن أن يجلس، ثم يخبر عمر حسن أنه يريد أن يتقدم إلى شقيقته نورا وتلعب دورها الفنانة رضوى جودة، ولكن دون أن يعلم أهله، فينزعج حسن من ذلك ويخبره أن شقيقته ليست أقل من أحد، ويرفض طلبه.

وانتهت الحلقة الـ 22 بجلوس نبيل الذي يلعب دوره الفنان يوسف الأسدي مع والده ووالدته لتناول الطعام وأثناء، ذلك يخبر نبيل والده أنه يرغب في العودة إلى القاهرة مرة أخرى، وذلك لمرض شخص عزيز عليه، ويرد عليه والده أنها حجة من أجل ترك زمام الأمور والعمل التي يخصهم، وينفعل بشدة عليه، ويظل نبيل في حيرة شديدة من أجل العودة إلى القاهرة.

 

مواعيد عرض مسلسل ورق التوت

تعرض حلقات مسلسل ورق التوت من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع عبر شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، كما تعرض الحلقات الجديدة والقديمة مجمعة عبر منصة watch it.

مسلسل "ورق التوت" بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب وأبرزهم شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران،  تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

أحداث الحلقة الـ 22 لحلقة الـ 22 مسلسل ورق التوت ورق التوت الفنانة اسماء جلال رضوى جودة الفنانة رضوى جودة

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