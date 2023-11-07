أحداث ورق التوت الحلقة 17.. رؤية مصطفى منصور تكشف حقيقة رحيل آية سليم

يتصدر البحث عن مسلسل " ورق التوت " محركات البحث في الأيام الأخيرة لقصته وتشابك الأحداث في مكان واحد بين العديد من الأبطال والمسلسل من نوع الأعمال الدرامية الاجتماعي التي تحدث في أكاديمية الفنون على مدار تسعة أشهر، ولتسارع وتيرة الأحداث في المكان والزمان نفسه يواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعونه ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة.

أحداث مسلسل ورق التوت الحلقة 17

وشهدت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "ورق التوت"، قيام منير (مصطفى منصور) وياسمين (آية سليم)، بالذهاب إلى المترو لرؤية سامية (ثراء جبيل) والاطمئنان عليها، بعد تعرض شقيقها لها ومنها من استكمال دراسة التمثيل فى الأكاديمية، وينصحها منير بالصبر لفترة قادمة لتحقيق أحلامها.

يتعرض نبيل (يوسف الأسدى)، للاضطهاد من قبل شقيقه الذى يصر على عودته إلى الصعيد للعمل فى محل والده، وترك التمثيل والقاهرة، وعندها يعلم أن شقيقته مرضت مجددا أثناء محاولتها للخلفة، يغضب ويضطر إلى السفر من أجلها، ولكن يرفض طلب والده وشقيقه بالعمل فى المحل.

وانتهت أحداث الحلقة الـ 17 بأن منير سيري آثار العلامات الدامية على يد ياسمين، ومحاولتها للانتحار من جديد، ويغضب عليها، لكنها تقنعه أنها علامات قديمة تحاول إخفاءها.

مواعيد عرض مسلسل ورق التوت

تعرض حلقات مسلسل ورق التوت من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع عبر شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، كما تعرض الحلقات الجديدة والقديمة مجمعة عبر منصة watch it.

مسلسل "ورق التوت" بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب وأبرزهم شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.