مواعيد عرض مسلسل ورق التوت على cbc بطولة شريف سلامة

يتصدر البحث عن مسلسل " ورق التوت " محركات البحث في الأيام الأخيرة وذلك لقصته وتشابك الأحداث في مكان واحد بين العديد من الأبطال والمسلسل من نوع الأعمال الدرامية الإجتماعي التي تحدث في أكاديمية الفنون على مدار تسعة أشهر، ولتسارع وتيرة الأحداث في المكان والزمان نفسه يواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعونه ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكل منهم، ويناقش مسلسل "ورق التوت" بعض القضايا الاجتماعية الحساسة منها ختان الإناث والعنف المنزلي، تحديد النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة ومشكلات الابتزاز الالكتروني.

موعد عرض مسلسل ورق التوت

تعرض حلقات مسلسل "ورق التوت" من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع عبر شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، كما تعرض الحلقات الجديدة والقديمة مجمعة عبر منصة watch it.

فريق عمل مسلسل ورق التوت

مسلسل "ورق التوت" بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب وأبرزهم شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

أحداث حلقة أمس من مسلسل ورقة توت

وتناول الحلقة الأخيرة من مسلسل ورقة توت مشكلة العنف المنزلي إذ جسدت الفنانة ثراء جبيل دور (سامية)، وهي فتاة بسيطة تعيش في منطقة شعبية، ويسيطر شقيقها على حياتها وتحركاتها ويعنفها بالكل الطرق حتى أنه بدأ ضربها ويتعمد أن يؤذيها في كل مناسبة، ثم بدء في الاعتداء على والدتها عليها بالضرب عن علمها وزادت حياتها سوءً حينما قررت سامية الانضمام إلى أكاديمية لتعليم التمثيل، وهو ما يتنفى مع عادتهم، وهنا نرى من خلال المشاهد والأحداث كيف سلط العمل الضوء على العنف المنزلي المادي.

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