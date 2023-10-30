الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحداث ومواعيد عرض مسلسل ورق التوت والقنوات الناقلة

مسلسل ورق التوت
مسلسل ورق التوت

تصدرت أحداث مسلسل ورق التوت، بطولة النجم شريف سلامة، محركات البحث على الموقع العالمي جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، وذلك عقب انطلاق أولى حلقاته الأيام الماضية عبر مجموعة قنوات سي بي سي، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، ضمن أحدث الأعمال الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويبحث الكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض مسلسل ورق التوت، الذى تدور احداثه فى إطار إجتماعي، خاصة بعد تصاعد الأحداث، وهو ما ترصده إليكم الدستور فى السطور التالية:

مواعيد عرض مسلسل ورق التوت على قنوات سي بي سي

ويعرض مسلسل ورق التوت، على شبكة قنوات CBC يوميًا من السبت إلى الأربعاء، وأعلنت القناة عن مواعيد عرض العمل وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة فى تمام الساعة الثانية صباحًا، و12 ظهرًا.

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مواعيد عرض مسلسل ورق التوت على قنوات سي بي سي دراما

بينما يعرض مسلسل ورق التوت، على قناة cbc دراما 11 مساءً، والساعة 10 صباحًا، و4 عصرًا، كما يعرض على منصة واتش إت الإلكترونية.

تفاصيل أحداث مسلسل ورق التوت 

ينتمى مسلسل ورق التوت إلى نوعية الأعمال الدرامية الطويلة إذ يحتوى على 45 حلقة، وتدور أحداث مسلسل ورق التوت، في مكان واحد وهو اكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم يتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم، كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحديد النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقية وغيره.

أبطال وصناع مسلسل ورق التوت

"ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، محمد أشرف، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

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مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة وملخص أحداث الحلقة الـ 12

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