"المتحدة" تعزز الموسم الشتوى بـ"صوت وصورة" و"ورق التوت"

تنطلق يوم السبت المقبل 14 أكتوبر الجاري عدد من الأعمال الدرامية المتميزة والجديدة، وذلك في إطار خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتطوير الدراما التليفزيونية حيث تعزز الشركة المتحدة الموسم الشتوى عملين دراميين جديدين يدخلان المنافسة عقب انطلاق أولى اعمال هذا الموسم وهو حكايات مسلسل 55 مشكلة حب.

وتشمل قائمة الأعمال الدرامية الجديدة ضمن منافسات موسم شتاء 2023 كلا من:

-مسلسل صوت وصورة

تبدأ شبكة قنوات dmc في عرض أولى حلقات مسلسل “صوت وصورة” يوم السبت المقبل.

ومسلسل "صوت وصورة" تدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حول جريمة قتل وابتزاز من خلال الذكاء الاصطناعي.

مواعيد عرض مسلسل "صوت وصورة"

ويعرض مسلسل "صوت وصورة" بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء عبر شاشة قناة dmc.

ويعرض مسلسل صوت وصورة على شاشة قناة dmc العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والواحدة والنصف ظهرًا.

بينما يعرض على شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويعاد في اليوم التالي الساعة التاسعة صباحًا، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساء.

أبطال مسلسل صوت وصورة

"صوت وصورة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على جريمة قتل، ومكون من 30 حلقة، وهو بطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، آدم الشرقاوي، صدقي صخر، وليد فواز، ناردين فرج، محمد كيلاني، وولاء الشريف، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمود عبدالتواب "توبة.

مسلسل ورق التوت

تبدأ شبكة قنوات cbc في عرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد" ورق التوت "يوم السبت المقبل أيضا.

مواعيد عرض مسلسل ورق التوت على cbc

وأعلنت شبكة قنوات CBC عن مواعيد عرض العمل المقرر إذاعته بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة فى تمام الساعة الثانية صباحًا، و12 ظهرًا، بينما يعرض مسلسل ورق التوت على قناة cbc دراما 11 مساءً، والساعة 10 صباحًا، و4 عصرًا، كما يعرض على منصة واتش إت الإلكترونية.

وينافس مسلسل ورق التوت ضمن منافسات دراما شتاء 2023 والتي انطلقت في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي.

قصة مسلسل ورق التوت

تدور أحداث المسلسل في مكان واحد يجتمع فيه الأبطال، وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل منھم ما لم يتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم، وتعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحديد النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقية وغيرها.

أبطال مسلسل ورق التوت

مسلسل ورق التوت من بطولة شريف سلامة وأسماء جلال وثراء جبيل وخالد أنور وسماء إبراهيم، من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، والتي تضم فادي سمير حنا، محمد فوزي، إسراء مقيدم، أمانى أبو العينين، سمر طاهر، ومن إنتاج جمال سنان، وإخراج حسام علي.