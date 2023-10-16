الحلقة الثانية.. مواعيد عرض مسلسل ورق التوت على قناة سي بي سي

تصدر مسلسل ورق التوت محركات البحث في الساعات الأخيرة بعد أن عرضت أولى حلقاتة أمس السبت عبر قناة سي بي سي، وأثارت القصة فضول عدد كبير من المدونين والمؤثرين فبدأت المرجعات وردود الفعل الإيجابية للحلقة الأولى والتساؤل عن موعد عربض باقي الحلقات وقصة المسلسل.

قصة مسلسل ورق التوت

تدور قصة مسلسل ورق التوت في الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، وهو من الأعمال التي تدور في مكان واحد مثل مسلسلات السيت كوم، وتدور أحداثه في إطار دراما متشابكة بين الأبطال في زمن تسعة أشھر يجمعهم العمل والدراسة، ليواجه كل من الأبطال مصير مختلف، بعد أن اجتمعوا في ورشة للتدريب على التمثيل، تحت قيادة «مروان»، والذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة، وهو مخرج ومدير أكاديمية للفنون.

مسلسل ورق التوت يناقش قضايا هامة

وحسب ما أوضحه فريق عمل مسلسل ورق التوت فإن الصراع بين الشخصيات يبدأ في التصاعد بعد ظهور الخلفيات الاجتماعية لكل منهم، ويعالج العمل بعض القضايا الحساسة في المجتمع المصري منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الأمية، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة ومشكلات لها علاقة بالتواصل الاجتماعي واستخدام الانترنت

فريق عمل مسلسل ورق التوت

يجمع مسلسل ورق التوت عدد كبير من النجوم الشباب والكبار ومن بينهم شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج المخرج الشاب حسام على.

أوقات عرض مسلسل ورق التوت على قناة سي بي سي

يعرض مسلسل "ورق التوت" خمسة أيام عبر شاشة قناة cbc من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالإضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.