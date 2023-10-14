قبل عرضه.. تفاصيل شخصية شريف سلامة في مسلسل "ورق التوت"

روّج الفنان شريف سلامة لمسلسله الجديد “ ورق التوت ”، والذي من المقرر عرضه في يوم 14 أكتوبر الجاري، وذلك من خلال صورة نشرها على صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، معربًا عن سعادته لعرض مسلسله الجديد عبر قناة "سي بي سي".

ويجسد "سلامة" شخصية تدعي "مروان غالب"، وهو مخرج، ورئيس أكاديمية الفنون، التي سيلتحق بها الشباب، وتدور بها الكثير من أحداث المسلسل، ويعود "غالب" لمصر بعدما عاش خارج البلاد فترة من الوقت، إلا أنه يكون رافض للأوضاع التي يراها غريبة ومختلفة عما كانت عليه، إلا أنه يقرر اللجوء إلى فتح الأكاديمية للتعامل مع الطلاب، ويبدأ العمل فيها كمخرج ورئيس لها.

يُعرض مسلسل "ورق التوت"، بعد مرور 3 سنوات على الانتهاء من تصويره، ويعرض حصريًا لأول مرة على قناة cbc بدءًا من اليوم السبت في تمام الثامنة مساء، بينما يبث في تمام الساعة 11:00 مساءً على قناة cbc دراما، والعمل من إخراج المخرج حسام علي.

وأعلنت شبكة قنوات CBC عن مواعيد عرض العمل المقرر إذاعته بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة فى تمام الساعة الثانية صباحًا، و12 ظهرًا، بينما يعرض مسلسل ورق التوت على قناة cbc دراما 11 مساءً، والساعة 10 صباحًا، و4 عصرًا، كما يعرض على منصة "واتش إت" الإلكترونية.

تفاصيل قصة مسلسل ورق التوت

تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل قصة مسلسل «ورق التوت» يعرض بها الكثير من القضايا، ويبدأ بأنه يدور فى مكان واحد، هو أكاديمية الفنون، خلال فترة زمنية لا تتعدى 9 أشهر، يواجه خلالها أبطال العمل أحداثًا غير متوقعة، وفقًا للخلفية الاجتماعية التى ينتمى إليها كل منهم، فى إطار شامل يناقش مجموعة من القضايا المهمة، مثل ختان الإناث، العنف الأسرى، الجهل، المرض النفسى، التنمر، التحرش الجنسى، والمشاكل الطبقية، وغيرها.