مصطفى منصور: مسلسل "ورق التوت" نقلة في مشواري الفني

يجسد الفنان مصطفى منصور، شخصية "منير"، وهو من دار السلام، ضمن أحداث مسلسل ورق التوت، متابعًا: "هو شاب عايش في منطقة شعبية، يتحلى بشخصية وروح أولاد البلد، والذي لا زال يحافظ على العادات والتقاليد، وجدع".

وتابع منصور في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "هي تجربة بالنسبة لي، من أهم التجارب في حياتي، يعتبر نقلة ليا في الوسط الفني، خاصًة أن المسلسل قوي، ويناقش الكثير من القضايا الهامة، والتي تهم الكثير من المصريين في الشارع"، مضيفًا أن هذه الشخصية قريبة جدًا لقلبه، "الشخصية فيها حاجات كتير مني في شخصيتي الحقيقة".

وأضاف: "العمل ككل عظيم، وخروجه للنور بعد مرور سنوات على تصويره، يدل على عدل ربنا ونصره لجميع صّناع المسلسل، والجروب كله في التصوير كانوا أخواتي، وحقيقي مبسوط جدًا بالشغل معاهم، خاصة الفنان شريف سلامة، الشغل معاه مريح جدًا، وحبيت الشغل معاه، والكواليس كلها كانت ضحك وهزار، كان فيه بينا حرية وراحة وكأنها قاعدة صحاب، وكل هذا جعل الموضوع روحه حلوة".

ووجه الشكر إلى شركة الإنتاج، التي لم تبخل على العمل بأي شيء، وقدّمت الكثير سواء كان للفنانين، أو العاملين وراء الكاميرات"، مشيرًا إلى أن المسلسل يناقش الكثير من القضايا التي ستنال إعجاب الجمهور، خاصًة أنها ستعرض بشكل جرئ ولكنه غير خادش وغير جارح.

تفاصيل قصة مسلسل ورق التوت

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل «ورق التوت» يدور فى مكان واحد، هو أكاديمية الفنون، خلال فترة زمنية لا تتعدى ٩ أشهر، يواجه خلالها أبطال العمل أحداثًا غير متوقعة، وفقًا للخلفية الاجتماعية التى ينتمى إليها كل منهم، فى إطار شامل يناقش مجموعة من القضايا المهمة، مثل ختان الإناث، والعنف الأسرى، والجهل، والمرض النفسى، والتنمر، والتحرش الجنسى، والمشاكل الطبقية، وغيرها.