الليلة.. عرض أولى حلقات "صوت وصورة" و"ورق التوت" على dmc وcbc

تنطلق الليلة أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “صوت وصورة” بطولة الفنانة حنان مطاوع عبر شاشة قناة "dmc".

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".

مواعيد عرض مسلسل "صوت وصورة"

ويعرض مسلسل "صوت وصورة" بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء عبر شاشة قناة dmc.

ويعرض مسلسل "صوت وصورة" على شاشة قناة dmc العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والواحدة والنصف ظهرًا.

بينما يعرض على شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويعاد في اليوم التالي الساعة التاسعة صباحًا، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساء.

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة حياتهما.

مسلسل "ورق التوت"

بينما ينطلق عرض مسلسل "ورق التوت" مساء اليوم على شاشة CBC ضمن منافسات موسم شتاء 2023 الدرامي.

مواعيد عرض "ورق التوت"

ويُعرض مسلسل "ورق التوت" حصريًا لأول مرة على قناة cbc بدءًا من اليوم السبت في تمام الثامنة مساء، بينما يبث في تمام الساعة 11:00 مساءً على قناة cbc دراما.

وأعلنت شبكة قنوات CBC عن مواعيد عرض العمل المقرر إذاعته بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة فى تمام الساعة الثانية صباحًا، و12 ظهرًا، بينما يعرض مسلسل ورق التوت على قناة cbc دراما 11 مساءً، والساعة 10 صباحًا، و4 عصرًا، كما يعرض على منصة واتش إت الإلكترونية.

"ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

تدور الأحداث في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم يتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم.

كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحديد النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقية وغيره.