الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل "ورق التوت" على قنوات سي بي سي ومعدلات التردد

أبطال ورق التوت
أبطال ورق التوت

يتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مواعيد عرض العمل الدرامي الجديد ورق التوت، الذي انطلقت أولى حلقاته مساء أمس السبت على شبكة قنوات سي بي سي وسي بي سي دراما.

مواعيد عرض مسلسل ورق التوت على قنوات سي بي سي

ويعرض مسلسل ورق التوت، على شبكة قنوات CBC يوميًا من السبت إلى الأربعاء، وأعلنت القناة عن مواعيد عرض العمل وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة فى تمام الساعة الثانية صباحًا، و 12 ظهرًا.

تردد قناة CBC

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11785.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الترميز: 27500.

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مواعيد عرض مسلسل ورق التوت على قنوات سي بي سي دراما

بينما يعرض مسلسل ورق التوت، على قناة cbc دراما 11 مساءً، والساعة 10 صباحًا، و4 عصرًا، كما يعرض على منصة واتش إت الإلكترونية.

تردد قناة CBC دراما

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11488.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
  • معدل الترميز: 27500.

تفاصيل وأحداث مسلسل ورق التوت

تدور أحداث المسلسل في مكان واحد يجتمع فيه الأبطال، وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل منھم ما لم يتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعية لكلّ منهم، ونعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحديد النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقية وغيرها.

صناع وأبطال مسلسل ورق التوت 

مسلسل ورق التوت من بطولة شريف سلامة وأسماء جلال وثراء جبيل وخالد أنور وسماء إبراهيم، من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، والتي تضم فادي سمير حنا، محمد فوزى، إسراء مقيدم، أمانى أبو العينين، سمر طاهر، ومن إنتاج جمال سنان، وإخراج حسام علي.

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