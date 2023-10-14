تفاصيل شخصية الفنان خالد أنور في مسلسل "ورق التوت"

يُعرض مسلسل "ورق التوت"، بعد مرور 3 سنوات على الانتهاء من تصويره، ويعرض حصريًا لأول مرة على قناة cbc بدءًا من اليوم السبت في تمام الثامنة مساء، بينما يبث في تمام الساعة 11:00 مساءً على قناة cbc دراما، والعمل من إخراج المخرج حسام علي.

ويجسد الفنان خالد أنور، ضمن أحداث مسلسل “ورق التوت”، شخصية شاب اسمه حسن، يواجه الكثير من الصراعات، خاصًة أنه يعمل حارس عقار، ولديه 6 أخوات بنات، عاشقًا للتمثيل والفن، ومنذ صِغره وهو يشارك في عروض المسرح فى المدرسة، ومن ثم سيواجه الكثير من المواقف وتتصاعد أحداث العمل.

وأعلنت شبكة قنوات CBC عن مواعيد عرض العمل المقرر إذاعته بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة فى تمام الساعة الثانية صباحًا، و12 ظهرًا، بينما يعرض مسلسل ورق التوت على قناة cbc دراما 11 مساءً، والساعة 10 صباحًا، و4 عصرًا، كما يعرض على منصة واتش إت الإلكترونية.

"ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

تفاصيل قصة مسلسل ورق التوت

يُجدر الإشارة إلى أن تفاصيل قصة مسلسل «ورق التوت» يعرض بها الكثير من القضايا، ويبدأ بأنه يدور فى مكان واحد، هو أكاديمية الفنون، خلال فترة زمنية لا تتعدى ٩ أشهر، يواجه خلالها أبطال العمل أحداثًا غير متوقعة، وفقًا للخلفية الاجتماعية التى ينتمى إليها كل منهم، فى إطار شامل يناقش مجموعة من القضايا المهمة، مثل ختان الإناث، العنف الأسرى، الجهل، المرض النفسى، التنمر، التحرش الجنسى، والمشاكل الطبقية، وغيرها