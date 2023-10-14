السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ضمن الأحداث.. تامر مجدي: أنا ضيف ثقيل على أبطال مسلسل "ورق التوت"

الفنان تامر مجدي
الفنان تامر مجدي

كشف الفنان تامر مجدي، عن تفاصيل شخصيته ضمن أحداث مسلسل "ورق التوت"، وهو يلعب دور مصيلحي، وهو "شبح"، أحد جيران ثراء جبيل ضمن أحداث المسلسل، متابعًا: "هو بلطجي المنطقة، وشرير، وعاطل، وطول الوقت بيضايق "ثراء"، ويسبب لها الكثير من المشاكل بسبب رغبته في الزواج منها".

 

وتابع الفنان تامر مجدي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "بفضل وراء ثراء جبيل في المسلسل اضايق فيها، لحد ما أسبب لها مشكلة كبيرة جدًا، بعملها بإيديا، شخص كله شر، وهو دور جديد عليا ومختلف وأول مرة أعمله، يعني نقدر نقول ضيف تقيل على أبطال مسلسل ورق التوت"، معربًا عن سعادته الكبيرة لعرض المسلسل عبر شاشات التلفزيون بعد الانتهاء منه منذ 3 سنوات مضوا.

 

وأكد الفنان تامر مجدي، أن هذا المسلسل هو التعاون الرابع الذي جمع بينه وبين المخرج حسام علي، والذي أحب العمل معه كثيرًا، ووجد راحته في التمثيل معه، مضيفًا: "القضايا التي ستعرض في المسلسل هي جزء من الحقيقة، وبنحاول نقدمها بشكل جديد ومختلف، خاصًة أن المسلسل كله شباب، ولديهم فكر مختلف وطاقة".

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الليلة.. عرض أولى حلقات "صوت وصورة" و"ورق التوت" على dmc وcbc

مسلسل "ورق التوت"

ويُعرض مسلسل "ورق التوت" حصريًا لأول مرة على قناة cbc بدءًا من اليوم السبت في تمام الثامنة مساء، بينما يبث في تمام الساعة 11:00 مساءً على قناة cbc دراما.

 

وأعلنت شبكة قنوات CBC عن مواعيد عرض العمل المقرر إذاعته بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة فى تمام الساعة الثانية صباحًا، و12 ظهرًا، بينما يعرض مسلسل ورق التوت على قناة cbc دراما 11 مساءً، والساعة 10 صباحًا، و4 عصرًا، كما يعرض على منصة واتش إت الإلكترونية. 

 

"ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

ورق التوت مسلسل ورق التوت الفنان تامر مجدي تامر مجدي شخصية الفنان تامر مجدي

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