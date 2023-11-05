طارق الشناوى: النقابة ستوضح موقفها من أزمة بيومى فؤاد ومحمد سلام

قال الناقد السينمائي طارق الشناوي، إنه لا يريد التدخل في الأزمة التي نشبت بين الفنانين بيومي فؤاد ومحمد سلام، بعد انسحاب الأخير من مسرحية زواج اصطناعي في السعودية، احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرًا إلى أن الأمر أصبح كبيرًا جدًا ويتجاوز مجرد تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الشناوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن النقيب أشرف زكي سيصدر بيانًا رسميًا يحدد موقف النقابة من هذه القضية ويضع ضوابط للتعامل معها.

وأكد الشناوي أن النقابة مسئولة عن حماية المهنة والمهنيين، وأنها تحتاج إلى رؤية شاملة لما يحدث في الوسط الفني حاليًا.