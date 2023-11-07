الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى منصور لـ"الدستور": شخصيتي في "ورق التوت" تشبه حقيقتي

الفنان مصطفي منصور
الفنان مصطفي منصور

لفت الفنان مصطفى منصور الذي يشارك في مسلسل "ورق التوت"، بشخصية “منير” أنظار الكثير من الجمهور له، بسبب دوره الجديد والمختلف الذي يجسده ضمن أحداث المسلسل، خاصًة أنه يلعب شخصية ابن البلد، الذي يحافظ على أصدقائه الفتيات كأنهم أخوته.

 

وأكد الفنان مصطفى منصور، أن هذا الدور يعتبر نقلة في مشوراه الفني، خاصًة بعدما أشاد به الجمهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، موضحًا أن هذه الشخصية تشبهه كثيرًا في الحقيقة، وهو الأمر الذي جعله وافق على السيناريو بمجرد عرضه عليه.

 

وتابع منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "المسلسل قوي ويناقش الكثير من القضايا الهامة، والتي تهم الكثير من المصريين في الشارع لذا كنت متأكدًا أنه سيتصدر محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وسينال إعجاب الجمهور".

ولفت إلى أن توقيت عرض مسلسل "ورق التوت" حاليًا هو عدل من المولى عز وجل، خاصًة أن جميع أبطال وصنّاع المسلسل اجتهدوا كثيرًا أثناء التصوير وبعد الانتهاء ليتم عرضه عبر شاشات التلفزيون بجميع القضايا الهامة التي يتحدث عنها.

 

وأعرب عن سعادته الكبيرة بتصدر المسلسل محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا، وشعور المشاهدين بأن شخصية "منير" التي يجسدها الفنان مصطفى منصور تشبههم في الواقع، وقريبة للكثير من الشباب في الشارع المصري من حيث "الجدعنة" والطيبة وبعض الصفات الأخرى.

 

مواعيد عرض ورق التوت

تعرض حلقات مسلسل "ورق التوت" من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع عبر  شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، كما تعرض الحلقات الجديدة والقديمة مجمعة عبر منصة watch it.

أبطال مسلسل ورق التوت

مسلسل "ورق التوت" بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب أبرزهم شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران،  تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الأسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

 

مواعيد عرض ورق التوت أبطال مسلسل ورق التوت مسلسل ورق التوت الفنان مصطفي منصور مصطفى منصور

مواد متعلقة

غدًا.. حفيد طه حسين يكشف أسرارًا جديدة عن حياة جده مع منى الشاذلى

بعد أزمة لوسي.. كيف حلَّ أبطال وصنّاع الحفيد المشكلة للعرض من جديد؟

انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "sold out كامل العدد" على CBC الخميس

ينطلق 15 نوفمبر.. حسن الرداد في بوستر دعائي منفرد لفيلم "بلوموندو"

حنان سليمان لـ"الدستور": نجاح "عيشها بفرحة" كرم كبير من ربنا

اليوم .. أيمن بهجت قمر ضيف برنامج "فى المساء مع قصواء"

"روحي فيك".. تحصد المركز الثالث ضمن قائمة الأكثر مشاهدة عبر "watch it"

بعد عرض الحلقة الـ 1.. القائمة الكاملة لأبطال حكاية "روحي فيك"

الأكثر قراءة

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تزور "الأرثوذكسية" وتلتقى البابا تواضروس

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس انتقال نجمي الفريق إلى الأهلي

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

الأهلي يستهل مشواره في مونديال الأندية لكرة اليد بفوزه على النور السعودي

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى