مصطفى منصور لـ"الدستور": شخصيتي في "ورق التوت" تشبه حقيقتي

لفت الفنان مصطفى منصور الذي يشارك في مسلسل "ورق التوت"، بشخصية “منير” أنظار الكثير من الجمهور له، بسبب دوره الجديد والمختلف الذي يجسده ضمن أحداث المسلسل، خاصًة أنه يلعب شخصية ابن البلد، الذي يحافظ على أصدقائه الفتيات كأنهم أخوته.

وأكد الفنان مصطفى منصور، أن هذا الدور يعتبر نقلة في مشوراه الفني، خاصًة بعدما أشاد به الجمهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، موضحًا أن هذه الشخصية تشبهه كثيرًا في الحقيقة، وهو الأمر الذي جعله وافق على السيناريو بمجرد عرضه عليه.

وتابع منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "المسلسل قوي ويناقش الكثير من القضايا الهامة، والتي تهم الكثير من المصريين في الشارع لذا كنت متأكدًا أنه سيتصدر محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وسينال إعجاب الجمهور".

ولفت إلى أن توقيت عرض مسلسل "ورق التوت" حاليًا هو عدل من المولى عز وجل، خاصًة أن جميع أبطال وصنّاع المسلسل اجتهدوا كثيرًا أثناء التصوير وبعد الانتهاء ليتم عرضه عبر شاشات التلفزيون بجميع القضايا الهامة التي يتحدث عنها.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بتصدر المسلسل محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا، وشعور المشاهدين بأن شخصية "منير" التي يجسدها الفنان مصطفى منصور تشبههم في الواقع، وقريبة للكثير من الشباب في الشارع المصري من حيث "الجدعنة" والطيبة وبعض الصفات الأخرى.

مواعيد عرض ورق التوت

تعرض حلقات مسلسل "ورق التوت" من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع عبر شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، كما تعرض الحلقات الجديدة والقديمة مجمعة عبر منصة watch it.

أبطال مسلسل ورق التوت

مسلسل "ورق التوت" بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب أبرزهم شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الأسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.