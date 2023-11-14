الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد الحلقة الـ 23 من مسلسل ورق التوت عبر واتش ات و cbc

ورق التوت
ورق التوت

تتصاعد الأحداث يومًا بعد يوم في مسلسل ورق التوت، والذي يضم عدد كبير من نجوم الفن الشباب، وبمشاركة الفنان شريف سلامة، والفنانة أسماء جلال، وبسبب القضايا الجديدة التي يعرضها المسلسل تصدر محركات البحث الإلكتروني عبر موقع "جوجل".

وتصدرت أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل ورق التوت، موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعدد كبير من منصات السوشيال ميديا المختلفة، وحديث الجميع من الجمهور عن أبطاله والقضايا الكثيرة فيه.

وفي السياق، يرصد "الدستور" مواعيد الحلقة الـ 23 من مسلسل ورق التوت عبر واتش إت و cbc، في سياق السطور التالية.

 مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل ورق التوت

تعرض حلقات مسلسل ورق التوت من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع عبر شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، كما تعرض الحلقات الجديدة والقديمة مجمعة عبر منصة watch it.

أبطال مسلسل ورق التوت

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "ورق التوت" بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب وأبرزهم شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران،  تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

قصة مسلسل ورق التوت

تدور قصة مسلسل ورق التوت في الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، وهو من الأعمال التي تدور في مكان واحد مثل مسلسلات السيت كوم، وتدور أحداثه في إطار دراما متشابكة بين الأبطال في زمن تسعة أشھر يجمعهم العمل والدراسة، ليواجه كل من الأبطال مصير مختلف، بعد أن اجتمعوا في ورشة للتدريب على التمثيل، تحت قيادة «مروان»، والذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة، وهو مخرج ومدير أكاديمية للفنون.

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