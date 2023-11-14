الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"طبقية.. تحرش.. ختان".. قضايا مجتمعية تناقشها حلقات مسلسل "ورق التوت"

مسلسل ورق التوت
مسلسل ورق التوت

تصدر مسلسل "ورق التوت"، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بسبب القضايا المختلفة التي تٌعرض عبر شاشات التلفزيون به، والتي تهم الجمهور في الشارع المصري وتظل حديث الساعة لساعات وأيام طويلة، وهو الأمر الذي جذب انتباه المشاهدين.

القضايا التي يناقشها مسلسل "ورق التوت" ضمن الحلقات والأحداث التي تعرض إلى الآن، هي قضايا رأي عام وتهم المشاهدين، لذا حصد المسلسل الكثير من المشاهدات، وتصدر المحركات، وظل حديث الجميع.

العنف المنزلي

أولى القضايا التي يناقشها مسلسل "ورق التوت"، هو العنف المنزلي والذي يجسده أسرة ثراء جبيل ضمن أحداثه، ووالدتها التي تجسدها الفنانة سلوي عثمان، وشقيقها الذي يتعدي بالضرب عليها باستمرار، تحت مبرر أنه الرجل ومن حقه أن يحافظ على الأسرة بالشكل والطريقة التي يراها وإن وصل الأمر للتعدي بالضرب علي الأسرة طوّال الوقت.

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ختان الإناث

ثاني القضايا الهامة والتي تهم الجمهور في الشارع المصري في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية هي ختان الإناث والتي تناقشها الفنانة أسماء جلال من خلال ابنتها والتي تصر الفنان سماء إبراهيم على ختناها مبكرًا من أجل الزواج تحت شعار "الختان عفة".

الاضطراب النفسي 

تجسد الفنانة آية سليم، شخصية فتاة لديها اضطراب نفسي، بسبب بعد الأسرة عنها تحديدًا والدها وانشغاله عنها، ما يجعلها تصاب بمرض نفسي يجعلها تحاوّل الانتحار بشكل مستمر من حين لآخر، وتقطع في جسدها.

 

الطبقية

يجسد الفنان خالد أنور، ضمن أحداث مسلسل "ورق التوت"، شخصية شاب اسمه حسن، يواجه الكثير من الصراعات، خاصًة أنه يعمل حارس عقار، ولديه 6 أخوات بنات، عاشقًا للتمثيل والفن، ومنذ صِغره وهو يشارك في عروض المسرح فى المدرسة، وهو عائلته يتعرضون للفروق الطبقية بسبب الحب.

 

التحرش الجنسي 

ظهر الجزء الخاص بقضايا التحرش ضمن أحداث مسلسل "ورق التوت"، في مشهد يخص الفنانة رضوي جودة، ويتحرش بها أحد سكان العمارة، وهو يعلم جيدًا أنها لا تستطيع إبلاغ أحد بفعلته.

 

مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل ورق التوت

تعرض حلقات مسلسل ورق التوت من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع عبر شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، كما تعرض الحلقات الجديدة والقديمة مجمعة عبر منصة watch it.

 

أبطال مسلسل ورق التوت

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "ورق التوت" بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب وأبرزهم شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران،  تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

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