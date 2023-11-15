مسلسل ورق التوت الحلقة 23.. خالد أنور يكتشف حمل شقيقته بعد اغتصابها

تبدأ أحداث الحلقة الـ 23 من مسلسل "ورق التوت"، بحديث نبيل الذي يجسد شخصيته الفنان يوسف الأسدي، مع سالي التي تلعب دورها الفنانة تقى حسام، ليحدثها عن الحالة الصحية الحرجة التي يمر بها الرجل الذي يجلس معه في الشقة وهو الفنان محمود السراج، لكي تساعده في نقله إلى المستشفى والإسراع في علاجه، وتخبره خلال ذلك أنها على علم بأحد الأطباء الذي سوف يساعده.

وتتصاعد أحداث الحلقة الـ 23 من مسلسل "ورق التوت"، بمجئ مستر فادي الذي يحب سامية التي تلعب دورها الفنانة ثراء جبيل لكي يشرح لها سبب غيابه عنها خلال الفترة السابقة، وخلال حديث طويل دار بينهما، تؤكد له أنانيته، كما أنها أخبرته من قبل أن يتقدم لخطبتها لكي تأتي إلى الأكاديمية بكل أريحية ودون وجود مشاكل.

تخبر دليلة الطبيبة كي تأتي إلى منزلهم وللكشف على شقيقتها أنهار، فتجد الطبيبة جدة دليلة أمامها - سما إبراهيم - وأثناء ذلك تطرد الجدة الطبيبة، وتطلب منها أن لا تأتي مرة ثانية، وخلال ذلك تسقط أنهار مغشية على الأرض، فصدم الجميع وحاولوا إنقاذها وإسعافها على الفور.

ويتحدث مستر فادي ما قالته له سامية التي تلعب دورها الفنانة ثراء جبيل، إلى مروان الذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة، ويخبره مروان بأنه هو وسامية لا يشبهان بعضهما البعض في طريقة التفكير، وفي النهاية يؤكد مروان لفادي أن من يرغب في شخص ما بشدة لا ينتظر تغيره من أجله ويحبه كما هو.

وانتهت الحلقة الـ 23 من مسلسل "ورق التوت"، بتواجد حسن، الذي يلعب دوره الفنان خالد أنور، مع شقيقته نورة التي تجسد دورها الفنانة رضوى جودة يأتي حبيبها عمر، لكي يتحدث مع حسن في زواجه من شقيقته، وتحدث مشاجرة بينهما، تنتهي بأن تخبر نورة شقيقها بحقيقة الأمر، وهي أن عمر يحاول إنقاذ نورة من مأزقها بعد أن اعتدى عليها أحد السكان.

أبطال مسلسل ورق التوت

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "ورق التوت" بطولة مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب وأبرزهم شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سلي، يوسف الاسدي، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل ورق التوت

تعرض حلقات مسلسل ورق التوت من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع عبر شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، كما تعرض الحلقات الجديدة والقديمة مجمعة عبر منصة watch it.