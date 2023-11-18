السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد مسلسل ورق التوت عبر شاشة CBC ومنصة watch it

مسلسل ورق التوت
مسلسل ورق التوت

يرغب قطاع عريض من جمهور الدراما العربية في معرفة مواعيد مسلسل ورق التوت عبر شاشة مجموعة قنوات cbc وذلك عقب تصدرها كافة محركات البحث مع تصاعد الأحداث ورغبة عدد كبير من المشاهدين في معرفة تطورات الأحداث حيث يناقش المسلسل مجموعة من القضايا التي تهم الرأي العام في المجتمعات الشرقية.

مواعيد مسلسل ورق التوت عبر cbc

يمكن متابعة أحداث مسلسل الفنان شريف سلامة ورق التوت عبر شاشة مجموعة قنوات cbc من يوم السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءا و تعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثالثة فجرا و تعاد للمرة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي وذلك عبر شاشة قناة cbc.

ويتم عرض المسلسل عبر شاشة قناة cbc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءا وتعاد الحلقات في تمام الساعة 10 صباحا للمرة الأولى وفي الساعة 4 مساء اليوم التالي، بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر شاشة منصة watch it.

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تردد قناة cbc  عبر نايل سات لمشاهدة مسلسل ورق التوت

يستطيع متابعي مسلسل ورق التوت ضبط ضبط تردد مجموعة قنوات cbc عبر القمر الصناعي المصري نايل سات لما فيه من أحداث مثيرة حيث يتجمع طلاب أكاديمية التمثيل للحديث عن أصعب اللحظات التي مروا بها في حياتهم ونكتشف من خلال الحكايات خلفياتهم الاجتماعية المختلفة وذلك من خلال الإحداثيات التالية:-

تردد قناة cbc

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11785.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الترميز: 27500.

تردد قناة cbc دراما

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11488.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
  • معدل الترميز: 27500.

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أبطال مسلسل ورق التوت 

مواعيد مسلسل ورق التوت عبر cbc وأبطال العمل الفني تساؤلات الراغبين في مشاهدة الحلقات حيث يشارك في المسلسل نخبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم الفنان شريف سلامة والفنانة أسماء جلال والفنان خالد أنور والفنان محمد كيلاني والفنانة سلوى عثمان والفنان نور النبوي والفنانة صفاء جلال المسلسل من تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

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مواعيد مسلسل ورق التوت مسلسل ورق التوت ورق التوت cbc Cbc دراما منصة watch it

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