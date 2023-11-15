الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل 55 مشكلة حب | مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية روحي فيك

حكاية روحي فيك
حكاية روحي فيك

تعرض شبكة قنوات ON غدا الحلقة الأخيرة من حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب ليسدل الستار بذلك على حكايات العمل الذي انطلق عرضه نهاية شهر سبتمبر الماضي بعرض حكاية “الفريدو”. 

حكايات مسلسل 55 مشكلة حب 

واستطاعت حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ان تتصدر الترند طوال مدة عرضها على الشاشة نظرا للأحداث المشوقة للحكايات المختلفة. 

ويتشوق الجمهور لمعرفة نهاية حكاية روحي فيك والتي اتسمت بالغموض والتشويق والرعب منذ انطلاق أولى حلقاتها عبر شاشة قناة ON وON drama. 

ويبحث المشاهدين عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية “روحي فيك” وخلال هذا التقرير نرصد لكم مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية روحي فيك. 

الحلقة الأخيرة حكاية روحي فيك 

تعرض غدًا الخميس آخر حلقات حكاية “روحي فيك” للنجمة عائشة بن أحمد ومحمد الكيلاني عبر شاشة قناة ON. 

واستطاعت حلقات حكاية روحي فيك أن تتصدر تريند جوجل خلال أيام عرضها على الشاشة كما احتلت المركز الثالث في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT. 

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مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية روحي فيك 

و تعرض الحلقة الأخيرة من حكاية روحى فيك على قناة ON في تمام  الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12ظهرًا، كما تعرض أيضا على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

أبطال حكاية روحي فيك

و حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود،  فراس سعيد، محمد كيلانى، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وإشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفى. 

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