الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد نجاح دوره فى"روحى فيك".. محمد كيلانى: القبول من عند ربنا

الفنان محمد كيلاني
الفنان محمد كيلاني

حالة جديدة أحدثتها حكاية "روحي فيك"، وهى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل "55 مشكلة حب"، للفنانة عائشة بن أحمد، والفنان محمد كيلاني، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف أحمد عثمان، وإخراج الأردني محمد لطفي، خاصة أن هذه الحكاية تنتمي لأحداث الرعب والتشويق والإثارة.

وبمشاهد الخوف والرعب والحب والرومانسية التي ظهر فيها الفنان محمد كيلاني، تصدر "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث الجميع عنها.

وأعرب الفنان محمد كيلاني عن سعادته الكبيرة بنجاح دور "حازم" ضمن أحداث حكاية "روحي فيك"، من مسلسل 55 مشكلة حب والمستوحى من كتاب يحمل نفس الاسم للراحل الدكتور مصطفى محمود، الأمر الذي أسعد الجمهور وزاد ثقتهم في قصص المسلسل.

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وتابع الفنان محمد كيلاني قائلًا: "الحمد لله على الحلقات التي تصدرت الترند وتفاعل الجمهور مع الأحداث في ظل الظروف التي يمر بها الوطن العربي حاليًا، وأسأل الله التوفيق والنجاح والقبول".

حكاية "روحى فيك" 

تعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12ظهرًا، كما  تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

 

جدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والتى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلانى، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبدالعظيم، ريم رءوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرون، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفى. 

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