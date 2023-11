حكاية "روحى فيك" الحلقة 7.. فراس سعيد يعود لزوجته سمر مرسي

شهدت أحداث الحلقة السابعة من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشه بن أحمد وآخرين، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء في بداية أحداث الحلقة السابعة من حكاية "روحي فيك"، عودة مشهد انتحار والد سحر، التي تلعب دورها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد"، ورؤية والدتها لهذا الحدث، وحاوّلت إنقاذ زوجها إلا أنها لم تستطع، ويتجه المشهد إلى كتب السحر التي كان يستخدمها “نعمان” والد سحر.

وظهرت نسخة أخري من الفنانة عائشة بن أحمد التي تلعب دور سحر، لزوجها “خالد” الذي يلعب دوره الفنان محمد كيلاني، وحاول الأخير أن يستنجد بأحد وهو يقول “كفاية بقي كفاية”، وحاوّلت سحر الحديث معه وسألته مع من يتحدث إلا أنه قرر عدم إخبارها وأكد أنه مريض فقط لاغير.

كما جاء في الأحداث، أنها تتحدث رفقة صديقتها “ندي” وهي تحكي لها أنها فقدت الذاكرة ولا تتذكر ما يحدث حوّلها، وهو الأمر الذي سبب لها إزعاج وخوف كبير، وتصاعدت أحداث الحلقة السابعة حتى أنها انتهت بإحضار فراس سعيد بوكيه ورد في محاولة منه لمصالحة زوجته التي تلعب دورها الفنانة سمر مرسي.

حكاية "روحى فيك"

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12ظهرًا، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

وجدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلانى، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وإشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفى.