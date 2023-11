مواعيد عرض حكاية روحي فيك الحلقة الـ 6 على ON وWatch It

تصدرت الحلقات الماضية من حكاية روحي فيك ، وهي الحكاية الرابعة من مسلسل 55 مشكلة حب، المأخوذ عن رواية للراحل الدكتور مصطفي محمود، وهي من بطولة الفنانة التونسة عائشة بن أحمد، ومحمد كيلاني، وفراس سعيد، ونور محمود، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن إخراج الأردني محمد لطفي.

وحققت الحلقات الخمس الماضية نجاح كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمنصة الرقمية واتش إت، حصدت الكثير من المشاهدات وحتى بعد عرضها عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية أون دراما.

وبحث الكثير من المشاهدين والمتابعين عن مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل روحي فيك ، عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ويرصد "الدستور" مواعيد الحلقة السادسة من حكاية "روحي فيك"، وهي الحلقة الجديدة، في سياق السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل روحي فيك

وتعرض الحلقة السادسة من حكاية روحى فيك من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بجانب عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

أبطال مسلسل روحي فيك

يشارك في بطولة حكاية روحي فيك عدد كبير من الفنانين وهم: “عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسي، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، ومن إخراج المخرج الأردني محمد لطفى”.

وتعد حكاية "روحى فيك" هى رابع حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والأخيرة وذلك بعد أن طرحت الحكاية الثالثة التى حملت عنوان "عيشها بفرحة " والتى انتهت عرض آخر حلقاتها مع نهاية الأسبوع المنصرم، وهى من بطولة النجمة هبة مجدى وهانى عادل ورانيا منصور وآخرين ومن إخراج البير مكرم.