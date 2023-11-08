الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض حكاية روحي فيك الحلقة الـ 4 على ON وWatch It

الفنانة عائشة بن
الفنانة عائشة بن أحمد

تصدرت حكاية "روحي فيك"، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد عرض 3 حلقات فقط لا غير منها حتى الآن، وهي الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل "55 مشكلة حب"، المأخوذة عن كتاب بالاسم ذاته للراحل الدكتور مصطفي محمود، وهي من بطولة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ونور محمود ومحمد كيلاني وفراس سعيد وعدد كبير من نجوم الفن، ومن إخراج الأردني محمد لطفي.

حكاية روحي فيك

وجذبت حكاية "روحي فيك"، انتباه عدد كبير من الجمهور والمشاهدين، خاصًة أن فكرتها جديدة على الدراما المصرية فهي تنتمي للإثارة والرعب، لذا بحث المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن مواعيد عرض الحكاية سواء عبر شاشات التلفزيون أو عبر المنصة الرقمية واتش ات watch it.

ويرصد "الدستور"  مواعيد عرض الحلقة الـ 4  من حكاية "روحي فيك " على ON و Watch It، في سياق السطور التالية.

من المقرر عرض الحلقة الرابعة المقرر انطلاقها على شبكة قنوات ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية مساء اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد عرض حكاية روحي فيك

وتعرض الحلقة الرابعة من حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بجانب عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

بالتزامن مع عرضها.. انتهاء تصوير حكاية "روحي فيك" (صور)

أبطال حكاية روحي فيك

يشارك في بطولة حكاية "روحي فيك" عدد كبير من الفنانين وهم: “عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسي، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، ومن إخراج المخرج الأردني محمد لطفى”.

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