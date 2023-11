عقب نجاح دورها فى "روحى فيك".. سمر مرسى: لسه فيه مفاجآت كتير

تمكنت الفنانة سمر مرسي، من جذب انتباه المشاهدين والجمهور من خلال ظهورها بشخصية "ياسمين"، في حكاية "روحي فيك"، وهي الحكاية الرابعة ضمن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، والمأخوذة عن كتاب يحمل الاسم ذاته للراحل الدكتور مصطفى محمود.

وظهرت الفنانة سمر مرسي، بشخصية ياسمين، وهي مصابة باضطراب نفسي، وتُعالج على يد الدكتور ثابت ويلعب دوره الفنان نور محمود، وهو زوج شقيقة زوجها التي تجسد شخصيتها الفنانة عائشة بن أحمد، وزوجها هو الفنان فراس سعيد ضمن أحداث الحكاية.

وتابعت سمر مرسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "الحكاية ستكون مليئة بالغموض والإثارة والرعب، خاصًة في الحلقات الجديدة ستكون هناك جرعة من الرعب الكبيرة، حتى جميع الفريق في كواليس التصوير، حدثت لهم صدمة عند رؤيتها بالشكل التي ستبدو عليه خلال الحلقات الجديدة".

وأضافت: "شخصية ياسمين مطلعة عيني في التحضير، ولكي أحضر لها جلست مع المخرج الأردني محمد لطفي، وهو مخرج مهذب وشاطر جدًا، وحضرت معه، بالإضافة أن دراستي أفادتني كثيرًا في جزء معين بالشخصية".

مواعيد عرض حكاية "روحى فيك"

وتعرض الحلقة الرابعة من حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بجانب عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

أبطال حكاية "روحى فيك"

يشارك في بطولة حكاية "روحي فيك" عدد كبير من الفنانين وهم: "عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسي، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبدالعظيم، ريم رءوف، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، ومن إخراج المخرج الأردني محمد لطفى".