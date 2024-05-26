الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى الجنايات

عصام صاصا
عصام صاصا

قررت نيابة العمرانية، اليوم الأحد، إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي مواد مخدرة وقيادة سيارة تحت تاثير المخدر. 

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا، ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق تقرير تحليل المخدرات الخاص به بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

وثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش والترامادول، وأيضًا مشتقات الميثامفيتامين، وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

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ويواجه مطرب المهرجانات عصام صاصا تهمة جديدة بعدما أثبتت التحاليل إيجابية عينة تعاطيه المواد المخدرة خلال القيادة بواقعة حادث تصادم شخص على الطريق الدائري، مما أدى إلى وفاته، بالإضافة إلى تهمة القتل الخطأ التي وجهتها له النيابة بعد دهسه شابا أعلى الطريق الدائري.

وكانت النيابة أصدرت قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا، عقب ورود تقرير الطب الشرعي بإيجابية تعاطيه مواد مُخدرة تمهيدًا لفتح ملف التحقيق مرة أخرى في القضية بعد ظهور أدلة جديدة تثبت إدانته.

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