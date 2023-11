أحداث الحلقة الرابعة من "روحى فيك".. فراس سعيد يغتسل بمياه الدجال ويعود له

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشه بن أحمد وآخرين، العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبدأت أحداث مسلسل 55 مشكلة حب حكاية "روحى فيك" الحلقة 4 بمشهد فلاش باك لـ "مالك - مؤمن نور"، وهو عند الدكتور "ثابت - نور محمود"، حيث إنه يتعالج عنده، من اضطراب نفسي بسبب الغربة أيضًا، ويدعوه لزيارة المكان رفقة زوجته سحر التي تجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد.

ثم تمحورت أحداث الحلقة الرابعة من حكاية «روحى فيك» حول رسمة سحر التي تلعب دورها الفنانة عائشة بن أحمد، والتي قلّدت فيها محمد كيلاني- خالد- الذي تزوجته بعد انفصالها عن زوجها الدكتور نفسي ثابت، الذي يلعب دوره الفنان نور محمود.

وخرج الثنائي محمد كيلاني - خالد- وسحر التي تلعب دورها الفنانة عائشة بن أحمد، سويًا للرسم خارج المنزل، وأخذ معه العود ليغني لها، وتغني بالفعل بكلمات أغنية "يا مسافر وحدك"، وظل يقنعها أنها تحب الرسم ولا بد أن تظل ترسم حتى نهاية العمر.

وانتهت أحداث الحلقة الرابعة بالمشهد عند فراس سعيد، وزوجته ياسمين التي تلعب دورها سمر مرسي، والتي رفضت التواجد في غرفة واحدة مع زوجها قائلًة: "أنا لسه محرمة نفسي عليك"، لتنام في الغرفة رفقة نجلها، وقرر فراس سعيد الاغتسال بالمياه التي أعطاها له الدجال عندما ذهب إليه، وعاد إلى الدجال من جديد ليحدثه عن النتيجة.

مواعيد عرض مسلسل "روحى فيك"

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

مسلسل "55 مشكلة حب"

جدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبدالعظيم، ريم رءوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر رياحنة، حسام فياض وآخرون، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفى.