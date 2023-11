"روحى فيك" الحلقة 7.. عائشة بن أحمد تكشف عن مخاوفها لهلا السعيد

كشفت أحداث الحلقة السابعة من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشه بن أحمد وآخرين، عن العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء في بداية أحداث الحلقة السابعة من حكاية "روحي فيك"، ترك "سحر _ عائشة بن أحمد" لزوجها "خالد_ محمد كيلاني"، فى منزلهما الخفى، ثم ذهبت إلى منزلها الشخصي.

وبعد ذلك جاءت لها صديقتها "ندى_ هلا السعيد"، وكشفت "سحر _ عائشة بن أحمد"، لصديقتها عن مخاوفها، وأنها تتصرف وكأنها شخصية ثانية، تتحكم فيها وفى طباعها والذى تحبه وتكرهه وهي تلك الشخصية التي تدعى جميلة والتي تجسدها أيضًا عائشة بن أحمد.

وأثناء حديث "سحر_ عائشة بن أحمد" مع صديقتها " ندي_ هلا السعيد"، فجأة تحولت للشخصية الآخرى، وانفعلت على صديقتها ثم كسرت المرايا وظلت فى حالة مختلفة.

وقبل أن تظهر سحر في حالة سعادة من قوة جميلة التي بداخلها، ثم اتفقت "ندى_ هلا السعيد مع حازم_ فراس سعيد" على الزواج سرًا الأمر الذي عرفته "سحر_ عائشة بن أحمد" بطريقة ما، ليخاف "حازم_ فراس سعيد" ولكن ندى تعترف له بحقيقة زواج سحر من خالد سرًا، ثم عاد "حازم_ فراس سعيد لمنزله وأهدى زوجته ياسمين_ سمر مرسي" بوكيه ورد هدية وطلب منها أن تسافر معه لحضور مؤتمر، ليثير هذا العرض الكثير من الجدل حول سفره فى نفس التوقيت مع "ندى_ هلا السعيد" بقضاء شهر العسل وهذا ما تكشفه الحلقات المقبلة.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12ظهرًا، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

وجدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلانى، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.