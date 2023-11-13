الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل عرضها.. مواعيد الحلقة السابعة من حكاية "روحي فيك"

حكاية روحي فيك
حكاية روحي فيك

ينتظر عشاق الحكاية الرابعة "روحي فيك"، من مسلسل "55 مشكلة حب"، المأخوذ عن كتاب للراحل الدكتور مصطفى محمود، من بطولة الفنانة عائشة بن أحمد، والفنان محمد كيلاني، عرض الحلقة السابعة.

وتصدرت حكاية "روحي فيك"، محركات البحث الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بعد عرض تفاصيل الحلقة السادسة منها، ونجاة محمد كيلاني من الموت بأعجوبة، غرقا في حمام السباحة، حيث أن زوجته "سحر_ عائشة بن أحمد"، قالت له بعد أن فاق من النوم أنك تم إنقاذك من الغرق وأن اتضح أنك لا تعرف تعوم.

ويرصد "الدستور" مواعيد الحلقة السابعة من حكاية "روحي فيك"، في سياق السطور التالية.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحًا والساعة 12ظهرًا، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

أبطال حكاية روحي فيك

حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود،  فراس سعيد، محمد كيلانى، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وإشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

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