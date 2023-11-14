الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"روحي فيك" الحلقة 8.. نور محمود يكتشف حقيقة زواج والد "سحر" من جنية

روحي فيك
روحي فيك

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشة بن أحمد وآخرين، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة.

وعرضت الحلقة مساء اليوم الثلاثاء، على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبدأت الحلقة الثامنة من حكاية "روحي فيك"، بمشهد “فلاش باك” لـ عائشة بن أحمد عام 1980، خلال تواجدها في أحد المعارض ومعها نفس اللوحة التي ترسمها حاليا.

وخلال الأحداث، يدور حوار بين نور محمود “ثابت” وحماته ألفت إمام “رقية”، عن معالجته لـ “سحر”، لكنه ينفعل عليها بعد أن أكتشف أنها لم تصارحه بما حدث في الماضي وحقيقة وفاة والد سحر ويجسد شخصيته حسام فياض “نعمان” وأنه كان متزوجًا من جنيه تدعى  "نعيمه" وانتهى به المطاف للموت مشـ نوقا.

وانتهت الحلقه 8 من حكاية «روحى فيك»، بزواج فراس سعيد “حازم”  من “ندى”، عند الشيخ “حارس” ماجد جاب الله.

وأثناء احتفال العروسين بالزواج، جاءت سمر مرسي “ياسمين” تحمل بوكيه ورد، لكى تشاهد زوجها وهو يتزوج عليها، فوقع الورد من يدها وذهبت.

تعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

جدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود،  فراس سعيد، محمد كيلانى، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

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