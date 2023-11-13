قبل انطلاق تصويره.. قائمة أبطال مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا وطارق لطفي

يواصل صناع مسلسل “العتاولة” التحضير للعمل على قدم وساق، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد السقا وطارق لطفي، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال أيام، استعدادا لخوضه السباق الرمضاني المقبل.

ويعكف المخرج أحمد خالد موسى على وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لانطلاق التصوير خلال نهاية الشهر الجاري، ويواصل إبرام التعاقدات مع الأبطال المرشحين للمشاركة في العمل، وتم الاستقرار على الديكور الرئيسي المقرر التصوير خلاله.

وتعاقد بشكل رسمي خلال الفترة الماضية بجانب أحمد السقا وطارق لطفي كل من صلاح عبدالله، مي كساب، باسم سمرة، حنان يوسف، هدى الأتربي، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل المقرر الإعلان عنهم خلال أيام قبل انطلاق التصوير.

مسلسل “العتاولة” من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى ومن بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

يعتبر المسلسل هو العمل الثالث الذي يجمع بين السقا وطارق لطفي، حيث سبق وشاركا سويًا في عملين، الأول فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي عُرض عام 1998، وظهرا فى دور صديقين في الأحداث.

شارك أحمد خالد موسى في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل بابا المجال بطولة الفنان مصطفى شعبان، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمسلسل من بطولة جومانا مراد، نسرين أمين، سوسن بدر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي حول ميكانيكي زين يحاول يعيش حياة شريفة مع والدته وخطيبته وأخواتها، بينما تقوم والدته بإخفاء حقيقة أن والده ما زال على قيد الحياة، ولكن السر الذي أخفته طويلًا يهدد حياة زين ويقلبها رأسًا على عقب، وتتطور الأحداث بعد ذلك.