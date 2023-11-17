نقدم لكم مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة عبر قناة DMC الحلقات الجديدة، حيث يحرص مجموعة كبيرة من الجماهير لمعرفة مواعيد عرض المسلسل للحلقات الجديدة المتبقية التي سوف يتم عرضها خلال الأيام المقبلة.

واستطاع مسلسل صوت وصورة جذب حالة من الاهتمام بين المواطنين، وذلك من خلال قصته المثيرة والتي تدور حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على الإنسان، فضلًا عن فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في الحياة.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة عبر قناة DMC الحلقات الجديدة

وفي هذا الإطار، نوفر للجماهير مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة علي قناة DMC وDMC دراما ومنصة watch it، جاءت المواعيد كالآتي،:

• يعرض المسلسل عبر منصة watch it، ومجموعة قنوات dmc يوميًا من السبت حتى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 2 صباحًا للمرة الأولى والمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

• يعرض المسلسل عبر قناة dmc drama في تمام الساعة 11 مساءً.

أحداث مسلسل صوت صورة

تدور أحداثه حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية «رضوى» سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذي يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة بحياتهما، بعد ان تتعرض للتحرش من قِبل طبيب «مراد مكرم» تعمل عنده لمساعدة زوجها في نفقات المنزل.

نجوم مسلسل صوت وصورة

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، منهم:

حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، وإيمان الشريف، وهو من إخراج محمود عبد التواب وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل صوت وصورة

شهدت الحلقة الحادي والعشرون العديد من الأحداث، خاصة بعد نهاية الحلقة السابقة على وجود دليل آخر يدين رضوى، في قضية مقتل عصام (مراد مكرم)، بعد ظهور بصمتها على أداة الجريمة.

تذهب الشرطة إلى منزل رضوى للقبض عليها من جديد، ولكنهم لم يجدوها، فيحاولون الذهاب للبحث عنها لدى أسرتها وزوجها السابق، ولكن محاولاتهم تبوء بالفشل بسبب مساعد المحامي لطفي عبود (صدقي صخر)، ووافى (عمرو وهبة) لها في الهرب من يد الشرطة حتى يجدوا حل في تلك المشكلة ويعرفون من القاتل الفعلي.