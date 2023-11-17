الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طبيب شرعي في السر.. قصة مسلسل "زينهم" قبل عرضه على WATCH IT وقناة ON

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

تستعد منصة WATCH IT الرقمية وقناة ON الفضائية، لعرض مسلسل “زينهم” بطولة الفنان أحمد داوود ضمن مسلسلات الموسم الشتوي.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية القصة الكاملة لمسلسل “زينهم” قبل عرضه:

قصة وأحداث مسلسل زينهم 

تدور أحداث مسلسل “زينهم” فى إطار تشويقى لايت يدور حول شخصية "زينهم" التى يُجسدها الفنان أحمد داوود وهو طبيب شرعي في إحد المشارح.

ويستعرض أحداث المسلسل مواقفه العديدة مع جثث الموتى، مع إخفاء عمله عن عائلته نظرا لصعوبته.

الإعلان الدعائي لمسلسل زينهم

 

مواعيد عرض مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري وذلك عبر  قناة ON الفضائية فى تمام الساعة الثامنة مساء وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض عبر قناة ON DRAMA بالإضافة إلى عرض الحلقات على منصة watch it الرقمية.

 

تردد قناة ON الفضائية

  • القمر الصناعي: Nilesat.
  • التردد: 11861.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ON DRAMA الفضائية

  • القمر الصناعى: النايل سات.
  • التردد: 11861.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

أبطال وصناع مسلسل زينهم

ويخوض بطولة مسلسل زينهم عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من:

  • الفنان أحمد داود
  • الفنانة سلمى أبو ضيف
  • الفنانة سلوى محمد علي
  • الفنان كريم قاسم
  • الفنانة يارا جبران
  • الفنان عماد رشاد
  • الفنان محمد أبو داوود
  • الفنانة هناء الشوربجى
  • العمل مأخوذ عن كتاب "أصدقائى الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله
  • تأليف محمد سليمان عبد المالك
  • وشارك في الكتابة كل من (محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات)
  • إخراج يحيى إسماعيل.
منصة watch it watch it زينهم الفنان احمد داوود أحمد داوود مسلسلات الموسم الشتوي مسلسل زينهم

مواد متعلقة

بصورة من "حب أحلى من حب".. رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات والدها

الخميس.. فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية تُحيي حفلًا على مسرح سيد درويش

الصور الأولى من حفل زفاف المؤلف هانى سرحان والفنانة بسمة داود

غدًا.. حلقة جديدة من برنامج "مساء dmc" للإعلامية إيمان الحصرى

"صوت مصر".. أنغام تطلق أغنية "حلفونا" دعمًا للدولة المصرية (فيديو)

عقد زواج عبد الحليم والسندريلا يُثير أزمة.. وأسرة العندليب تلجأ للقضاء

خلال ساعات.. إعلان فيلم "بلوموندو" يتجاوز المليون مشاهدة (فيديو)

المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة ضيف "المساء مع قصواء" عبر CBC.. الليلة

الأكثر قراءة

عاجل.. مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى مختلف المحافظات لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024

مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

"الأونروا" تكشف مفاجأة صادمة عن الوقود الذى يدخل إلى غزة

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

"القاهرة الإخبارية": بدء إدخال الوقود إلى قطاع غزة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

عبد الرحيم طايع

أربعون يومًا من الحرب الضارية على غزة

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية

"نفاد الوقود" ينهى حياة أغلب المرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة