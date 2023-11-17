طبيب شرعي في السر.. قصة مسلسل "زينهم" قبل عرضه على WATCH IT وقناة ON

تستعد منصة WATCH IT الرقمية وقناة ON الفضائية، لعرض مسلسل “زينهم” بطولة الفنان أحمد داوود ضمن مسلسلات الموسم الشتوي.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية القصة الكاملة لمسلسل “زينهم” قبل عرضه:

قصة وأحداث مسلسل زينهم

تدور أحداث مسلسل “زينهم” فى إطار تشويقى لايت يدور حول شخصية "زينهم" التى يُجسدها الفنان أحمد داوود وهو طبيب شرعي في إحد المشارح.

ويستعرض أحداث المسلسل مواقفه العديدة مع جثث الموتى، مع إخفاء عمله عن عائلته نظرا لصعوبته.

الإعلان الدعائي لمسلسل زينهم

مواعيد عرض مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري وذلك عبر قناة ON الفضائية فى تمام الساعة الثامنة مساء وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

كما يعرض عبر قناة ON DRAMA بالإضافة إلى عرض الحلقات على منصة watch it الرقمية.

تردد قناة ON الفضائية

القمر الصناعي: Nilesat.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ON DRAMA الفضائية

القمر الصناعى: النايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أبطال وصناع مسلسل زينهم

ويخوض بطولة مسلسل زينهم عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من: