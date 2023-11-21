الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد إعادة مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة

مسلسل ورق التوت
مسلسل ورق التوت

يبحث عدد كبير من الجمهور عن موعد إعادة مسلسل ورق التوت بطولة شريف سلامة، حيث يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، ونسب مشاهدات عالية مما أدى لتصدره تريند موقع البحث العالمي جوجل، ويرصد الدستور خلال السطور التالية موعد إعادة مسلسل ورق التوت.

 

موعد إعادة مسلسل ورق التوت
 

ينتظر الجمهور الحلقات الجديدة من مسلسل ورق التوت بلهفة شديدة لمعرفة تصاعد الأحداث الشيقة والمثيرة التي يتضمنها العمل، ويذاع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

 

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بينما يعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.

 

أحداث مسلسل ورق التوت

 

أثار مسلسل ورق التوت بطولة شريف سلامة نجاح كبير فور عرضه، وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، ويناقش عدد من القضايا الشائكة، وتدور أحداثه في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه.

 

ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكل منهم، ويعالج العمل بعض القضايا الحساسة منها: الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيرها.

 

أبطال مسلسل ورق التوت

 

ويشارك في بطولة مسلسل ورق التوت بجانب الفنان شريف سلامة نخبة من الفنانين، وهم: أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران،  تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

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