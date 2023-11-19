عدد حلقات مسلسل ورق التوت ومواعيد العرض على قناتي cbc

أثار مسلسل “ورق التوت” ضجة واسعة منذ عرضه خلال الفترة الماضية، والذي يخوض بطولته الفنان شريف سلامة ونخبة من الفنانين، نظرًا لما يتضمنه من ظاحداث شيقة وقضايا شائكة هادفة، مما جعله يتصدر تريند موق البحث العالمي جوجل، ويرصد الدستور خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة للمسلسل من عدد حلقات وموعد عرضه.

عدد حلقات مسلسل ورق التوت

ينتمي مسلسل ورق التوت لنوعية مسلسلات ذات الـ 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويحمل العديد من القضايا الشائكة مثل الختان، والعنف المنزلي، وتحديد النسل، والجهل، والاضطراب النفسي، والتنمر، والتحرش الجنسي، ومشاكل الطبقة الاجتماعية.

مواعيد عرض مسلسل ورق التوت

يبحث الجمهور بشكل مكثف عن مواعيد عرض مسلسل ورق التوت لمتابعته، فيذاع قناة cbc من السبت إلى الأربعاء كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

كما يذاع على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل ورق التوت

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن وهم:

شريف سلامة

أسماء جلال

خالد أنور

ثراء جبيل

اية سليم

محمد كيلاني

سلوى عثمان

معتز هشام

سما إبراهيم

مصطفى منصور

يارا جبران

تامر مجدى

جمال عبد الناصر

نور النبوي

عمرو صالح

سلوى محمد على

صفاء جلال

سمر علام

تميم عبده

محمد ناصر

رضوى جودة

يوسف الأسدي

تقى حسام

والمسلسل من تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

ويعد مسلسل ورق التوت تجربة فريدة من نوعها، ومختلفة عما هو سائد في نوعية النص والحكاية التي كتبها عبادة نجيب، وطريقة تنفيذها مع المخرج حسام علي، الذي سبق وقدم أجمل أعمال مصرية مميزة منها “القاهرة كابول” في رمضان الماضي و"الرحلة" في رمضان 2018.