طرح البوستر الدعائي لحكاية "خيال حلمي" من مسلسل "حد فاصل"

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد “حد فاصل” البوستر الدعائي والرسمي لحكاية “خيال حلمي” استعدادا لعرضه قريبا على الشاشة.

وروج الفنان إدوارد لحكاية “خيال حلمي” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ونشر البوستر الدعائي لحكاية والذي تصدره معلقا: “انتظرونا”.

حكاية خيال حلمى

خيال حلمى هو اسم الحكاية الأولي من مسلسل حد فاصل ويقوم ببطولة الحكاية إدوارد ونانسى صلاح ومحمد مهران وعفاف رشاد وغفران محمد وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد إبراهيم .

وتتناول قصة حكاية خيال حلمى إلى وسائل اسخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات كثيرة وفوائدها وأضرارها وتأثيرها على الأشخاص، ويجسد الفنان إدوار شخصية حلمى أما الفنانة نانسي صلاح الدين تجسد شخصية خيال بالمسلسل.

قصة مسلسل حد فاصل

ينتمى مسلسل حد فاصل إلى نوعية الأعمال الدرامية المنفصلة التى تتكون من أكثر من حكاية وقصة داخل المسلسل ويتضمن العمل 10 حكايات وكل قصة تتكون من 5 حلقات متصلة وبموضوعات مختلفة ويكون هناك فريق عمل مختلف بداية من الأبطال حتى الوصول إلى الإخراج و تكون كل حكاية بقصة مختلفة وبعنوان مختلف وأبطال مختلفين.

يضم مسلسل حد فاصل مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم ويختلف أبطال كل قصة بالمسلسل عن أبطال القصص الأخرى ويضم المسلسل ايضا مجموعة من الوجوه الجديدة و الصاعدة من طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية.