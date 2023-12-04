الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع تاريخي.. سعر جرام الذهب ٢١ في السعودية ومصر

الذهب
الذهب

واصل سعر جرام الذهب 21 استقراره في السعودية بينما سجل تراجعا طفيفا في مصر، ليظل محافظا على الارتفاع القياسي الذي سجله منذ عدة أسابيع، وهو أكبر سعر وصل له سعر الذهب في مصر قبل تطبيق قرار الحكومة برفع الجمارك عنه قبل سبعة أشهر من الآن، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر جرام الذهب ٢١ في السعودية ومصر.

سعر جرام الذهب ٢١ في السعودية

سعر جرام الذهب ٢١ في السعودية اليوم الاثنين 218.20 ريال سعودي، وجاء سعر جرام الذهب بباقي أعيرته في السعودية كالتالي: 

الوحدةالسعر بالريالالسعر بالدولار
الذهب عيار 24249.37$66.48
الذهب عيار 22228.42$60.89
الذهب عيار 21218.20$58.17
الذهب عيار 18187.03$49.86
الذهب عيار 14145.88$38.89
الذهب عيار 12124.69$33.24
الذهب عيار 10103.99$27.72
الذهب عيار 993.51$24.93
الذهب عيار 883.04$22.14
أونصة الذهب7،755.45$2،067.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 فى مصر

الذهب يرتفع 3.5% بالبورصة العالمية

سعر الذهب عيار 21 في مصر 

 

واصل سعر الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 2790 جنيه مصري وهو أعلى سعر وصل له الذهب في تاريخه، وجاء سعر باقي أعيرة الذهب في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية كالتالي: 

الذهب عيار 24: بيع 3،200 جنيه، وللشراء 3،223 جنيه. 

الذهب عيار 22: بيع 2،933 جنيه، وللشراء 2،954 جنيه.

الذهب عيار 21:  2790 للبيع، و2770 جنيه للشراء 

الذهب عيار 18: بيع 2،400 جنيه، وللشراء 2،417 جنيه.

الذهب عيار 14: بيع 1،867 جنيه، وللشراء 1،880 جنيه.

الذهب عيار 12: بيع 1،600 جنيه، وللشراء 1،611 جنيه.

الاونصة: بيع 99،520 جنيه، وللشراء 100،231 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 22،400 جنيه، وللشراء 22،560 جنيه.

الكيلو: بيع 3،200،000 جنيه، وللشراء 3،222،857 جنيه. 

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