الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع المصرية

أعلاف
أعلاف

يبحث الكثير من المهتمين بالقطاع الداجني عن أسعار الأعلاف اليوم في بورصة السلع، خاصة أن الأسعار الفترة الحالية تشهد حالة من عدم الاستقرار، والأعلاف تبلغ نسبة 75% من تربية الدواجن، وأسعارها تنعكس بشكل ملحوظ علي أسعار الدواجن في الأسواق.

 أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع 

وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الأعلاف وفقا إيل اخر تحديث في بورصة السلع اليوم الأربعاء 6 ديسمبر في بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم الأربعاء 

  • سعر طن الذرة صفراء برازيلي وأرجنتيني اليوم الأربعاء في بورصة السلع بلغت 12900 جنيها للطن صب أرضه
  • سعر طن ذرة صفراء ( أوكراني، صربي، أمريكي، بلغاري، روماني،  اليوم الأربعاء في بورصة السلع بلغت 12000 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار فول الصويا المستوردة اليوم الأربعاء 

  • وقد سجلت أسعار فول صويا 46% (مستورده) اليوم الأربعاء في بورصة السلع 31000 جنيها للطن صب أرضه.
  • سجلت أسعار فول صويا 44% اليوم الأربعاء في بورصة السلع 32000 جنيها للطن صب أرضه.
  • أسعار فول  صويا 46 % (محلي) اليوم الأربعاء في بورصة السلع 30500 جنيها للطن صب أرضه.

الذرة بـ12300 والصويا بـ28000 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

أسعار الدواجن في الأسواق الشعبية اليوم الأربعاء 6-12-2023

أسعار الردة المستوردة اليوم الأربعاء 

  • بلغت أسعار طن الردة ( نخالة ) اليوم الأربعاء في بورصة السلع 10250 جنيها للطن معبأ أرضه.
  • أسعار طن زيت صويا منزوع  اليوم الأربعاء في بورصة السلع 45000 جنيها للطن صب وصال.
  • بلغ سعر زيت صويا مكرر 46500 جنيها للطن صب وصال.
  • سجل سعربذرة فول الصويا اليوم الأربعاء في بورصة السلع29000 جنيها للطن  صب ارضه.
  • سجل سعر طن كسب عباد 36% 20000 جنيها للطن صب أرضه.
  • سجل سعر طن دي دي جي إس 27% 22000  جنيها للطن معبأ أرضه.
  • سجل سعر طن جيلوتين مستورد 60% 47500 جنيها للطن معبأ أرضه.
  • سجل سعر طن قشر فول الصويا 9000  جنيها للطن صب ارضه.
أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء أسعار الأعلاف اليوم الأعلاف اليوم الأربعاء بورصة السلع الأعلاف

مواد متعلقة

الذرة بـ12300 والصويا بـ28000 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

الذرة الصفراء بـ 12700 والصويا بـ 29000 جنيه.. اسعار الأعلاف في الأسواق

أسعار الأعلاف في الأسواق| الذرة بـ 12700 والصويا بـ 37600 جنيه للطن

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. قنابل موقوتة تحيى ذكريات الحرب العالمية الثانية.. مخاوف من آلاف الذخائر غير المنفجرة فى غزة

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب فى السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين