أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع المصرية

يبحث الكثير من المهتمين بالقطاع الداجني عن أسعار الأعلاف اليوم في بورصة السلع، خاصة أن الأسعار الفترة الحالية تشهد حالة من عدم الاستقرار، والأعلاف تبلغ نسبة 75% من تربية الدواجن، وأسعارها تنعكس بشكل ملحوظ علي أسعار الدواجن في الأسواق.

أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع

وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الأعلاف وفقا إيل اخر تحديث في بورصة السلع اليوم الأربعاء 6 ديسمبر في بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم الأربعاء

سعر طن الذرة صفراء برازيلي وأرجنتيني اليوم الأربعاء في بورصة السلع بلغت 12900 جنيها للطن صب أرضه

سعر طن ذرة صفراء ( أوكراني، صربي، أمريكي، بلغاري، روماني، اليوم الأربعاء في بورصة السلع بلغت 12000 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار فول الصويا المستوردة اليوم الأربعاء

وقد سجلت أسعار فول صويا 46% (مستورده) اليوم الأربعاء في بورصة السلع 31000 جنيها للطن صب أرضه.

سجلت أسعار فول صويا 44% اليوم الأربعاء في بورصة السلع 32000 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم الأربعاء في بورصة السلع 30500 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار الردة المستوردة اليوم الأربعاء