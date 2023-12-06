أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع المصرية
يبحث الكثير من المهتمين بالقطاع الداجني عن أسعار الأعلاف اليوم في بورصة السلع، خاصة أن الأسعار الفترة الحالية تشهد حالة من عدم الاستقرار، والأعلاف تبلغ نسبة 75% من تربية الدواجن، وأسعارها تنعكس بشكل ملحوظ علي أسعار الدواجن في الأسواق.
أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء في بورصة السلع
وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار الأعلاف وفقا إيل اخر تحديث في بورصة السلع اليوم الأربعاء 6 ديسمبر في بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:
أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم الأربعاء
- سعر طن الذرة صفراء برازيلي وأرجنتيني اليوم الأربعاء في بورصة السلع بلغت 12900 جنيها للطن صب أرضه
- سعر طن ذرة صفراء ( أوكراني، صربي، أمريكي، بلغاري، روماني، اليوم الأربعاء في بورصة السلع بلغت 12000 جنيها للطن صب أرضه.
أسعار فول الصويا المستوردة اليوم الأربعاء
- وقد سجلت أسعار فول صويا 46% (مستورده) اليوم الأربعاء في بورصة السلع 31000 جنيها للطن صب أرضه.
- سجلت أسعار فول صويا 44% اليوم الأربعاء في بورصة السلع 32000 جنيها للطن صب أرضه.
- أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم الأربعاء في بورصة السلع 30500 جنيها للطن صب أرضه.
أسعار الردة المستوردة اليوم الأربعاء
- بلغت أسعار طن الردة ( نخالة ) اليوم الأربعاء في بورصة السلع 10250 جنيها للطن معبأ أرضه.
- أسعار طن زيت صويا منزوع اليوم الأربعاء في بورصة السلع 45000 جنيها للطن صب وصال.
- بلغ سعر زيت صويا مكرر 46500 جنيها للطن صب وصال.
- سجل سعربذرة فول الصويا اليوم الأربعاء في بورصة السلع29000 جنيها للطن صب ارضه.
- سجل سعر طن كسب عباد 36% 20000 جنيها للطن صب أرضه.
- سجل سعر طن دي دي جي إس 27% 22000 جنيها للطن معبأ أرضه.
- سجل سعر طن جيلوتين مستورد 60% 47500 جنيها للطن معبأ أرضه.
- سجل سعر طن قشر فول الصويا 9000 جنيها للطن صب ارضه.