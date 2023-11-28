الذرة الصفراء بـ 12700 والصويا بـ 29000 جنيه.. اسعار الأعلاف في الأسواق

شهدت اسعار الذرة والصويا استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “: 13600 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 13600 جنيه، في حين سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 13500 جنيه، كما سجل سعر طن الذرة “تركى”: 12700 جنيه.

اسعار الذرة

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 2400 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه، في حين بلغ سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 14400جنيه، وبلغ بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، في حين بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 32500 جنيه،وبلغ سعر كسب صويا 46% محلى: 34000 جنيه، كما بلغ سعر كسب صويا مستورد:34000 جنيه.

اسعار فول الصويا

وسجل سعر صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه ارضه، كما سجل صويا فول فات ” محلى ”: 36800 جنيه ” ارضه، وسجل سعر صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 29000 جنيه ” ارضه ”، كما سجل سعر صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 28000 جنيه ” ارضه ”.

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:19500 جنيه كما بلغ سعر طن جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، فيما بلغ سعر طن رده بران محلى: 9800جنيه، وبلغ سعر طن جيلوتين ” محلى”: 42000 جنيه.، كما بلغ سعر طن النخالة الخشنة:8950 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد سجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

سعر اعلاف الدواجن

وسجل طن أعلاف بادى 23000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 22800 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 22600 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 22000 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 20900 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 20600 جنيه، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 19650 جنيه للطن وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 19200 جنيه.