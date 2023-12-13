أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 13-12-2023

تهتم فئة كبيرة في مصر بمتابعة أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023، والتي تتصدر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة وذلك لارتباط هذه السلع بسوق وصناعة الإعمار والإنشاء في مصر والتي ازدهرت كثيرًا في السنوات الأخيرة.

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023

تراجعت أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023 للمستهلك بشكل جماعي في سوق مواد البناء، حيث سجل سعر حديد عز 40653 جنيهًا، وسعر الحديد الاستثماري 38513 جنيهًا، بالإضافة إلى تراجع سعر الأسمنت الرمادي ووصوله إلى 2250 جنيهًا.

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء نقدم في السطور الآتية أسعار حديد التسليح والأسمنت في مصر بعدد من المصانع والشركات المصرية.

سعر حديد التسليح اليوم الأربعاء 13-12-2023 في مصر

استقر سعر الحديد من شركة الاستثماري عند قيمة 39،166 جنيهًا للطن، وقد تراجع بمقدار 94 جنيهًا.

- سُجل سعر الحديد من شركة عز بقيمة 41312 جنيهًا للطن، وزاد بمقدار 92 جنيهًا.

- سُجل سعر الحديد من شركة عشري بقيمة 34500 جنيه للطن.

- سُجل سعر الحديد بشاي بقيمة 33500 جنيه للطن.

- سُجل سعر الحديد من شركة الجيوشي بقيمة 33500 جنيه للطن.

- سُجل سعر الحديد من شركة المصريين بقيمة 35000 جنيه للطن.

- سُجل سعر الحديد من شركة المراكبي بقيمة 33500 جنيه للطن.

- سُجل سعر الحديد من شركة الجارحي بقيمة 33500 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم الأربعاء 13-12-2023 في مصر

سجل سعر طن الأسمنت من شركة الرمادي بمبلغ 2281 جنيهًا، مع زيادة قدرها 3 جنيهات.

سجل سعر طن الأسمنت من شركة المسلح بمبلغ 1750 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت من شركة النصر بمبلغ 1700 جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت من شركة وادي النيل قيمة 1680 جنيهًا.

سجل سعر طن الأسمنت من شركة المخصوص عند مبلغ 1700 جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت طرة وحلوان بمبلغ 1710 جنيهات.

تم تسجيل سعر طن الأسمنت من شركة السهم بمبلغ 1680 جنيهًا.

استقر سعر طن الأسمنت الأبيض عند مبلغ 3600 جنيه.

جاء سعر طن الأسمنت اليوم سوبر سيناء بمبلغ 3450 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت اليوم الواحة الأبيض بمبلغ 3550 جنيهًا.

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