أسعار السلع التموينية ديسمبر 2023.. ونصيب كل فرد من الدعم

أسعار السلع التموينية ديسمبر 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية للمستهلكين وجشع التجار واستغلال ضيق أزمة احتكار السلع وبيعها عقب ارتفاع أسعارها بسبب ندرة المعروض في الأسواق المصرية

أسعار السلع التموينية ديسمبر 2023

عقب ارتفاع أسعار السكر في الأسواق ومحلات البيع ووصوله إلى 50 جنيه زاد البحث عن أسعار السلع التموينية ديسمبر 2023 ومدى تأثير ذلك على حصص المواطنين المدرجين في منظومة الدعم بجميع محافظات الجمهورية من السلع التموين حيث أكد الدكتور علي مصلحي وزير التموين على أن أسعار السلع المدعمة من الدولة للمواطنين كما هى والتي جاءت كما يلي:-

سجل سعر كيلو السكر نحو 12.60 جنيه عبر بطاقات التموين.

سجل سعر كيلو الأرز نحو 12.60 جنيه عبر بطاقات التموين.

سجل سعر زجاجة الزيت وزن 800 جرام نحو 30 جنيه عبر بطاقات التموين.

سجل سعر كيس المكرونة وزن 800 جرام نحو 13 جنيه عبر بطاقات التموين.

سجل سعر كيلو العدس المجروش وزن 500 جرام نحو 21 جنيه عبر بطاقات التموين.

سجل سعر كيس المكرونة وزن 400 جرام نحو 6.50 جنيه عبر بطاقات التموين.

سجل سعر عبوة الفول المعبأة وزن 500 جرام نحو 9 جنيه عبر بطاقات التموين.

سجل سعر كيلو الدقيق نحو 23.56 جنيه عبر بطاقات التموين.

عدد المستفيدين من السلع المدعمة عبر بطاقات التموين

يستفيد من منظومة دعم السلع الغذائية عبر بطاقات التموين نحو 46 مليون مواطن من مختلف محافظات الجمهورية فيما يستفيد من دعم الخبز عبر بطاقات التموين نحو 76 مليون مواطن من كافة محافظات الجمهورية بإضافة الأطفال من سن العاشرة والذين تمنحهم الدولة حق الحصول على رغيف الخبز المدعم.

ويحصل كل فرد من الأفراد المسجلين في منظومة الدعم على سلع غذائية من السلع السابق ذكرها بما قيمته 50 جنيه عبر بطاقات التموين في كافة محافظات الجمهورية وفقا لمنظومة الدعم.

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